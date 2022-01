Doc 2, Lorenzo Lazzarini muore di covid 19 e il pubblico non la prende benissimo

Doc-Nelle tue mani 2 è la prima serie tv italiana ad aver mostrato una parte di storia attuale che tutte le altre serie tv si sono rifiutate di narrare: la pandemia. Lorenzo Lazzarini ( Gianmarco Saurino) è il primo medico di una serie tv italiana a morire a causa del covid 19. La squadra di Doc è stata la prima a dover affrontare gli effetti del covid, fuori e dentro l’ospedale. Era quello che ci aspettavamo? In parte si, il vero problema è che a differenza di serie viste anche in Italia, come New Amsterdam, lo si è fatto praticamente per mezzo episodio, mostrando il necessario. Il tanto basta per farci capire che abbiamo vissuto un periodo drammatico ( e lo stiamo vivendo ancora); il tanto basta a parlarci di come il covid ha cambiato le nostre viste. Per qualcuno è bastato, per altri è stato davvero poco. Si poteva fare di più forse e anche meglio. Sono scelte anche perchè se si fosse indugiato, probabilmente qualcuno avrebbe puntato il dito contro gli sceneggiatori, accusandoli di marciare su una situazione che ancora fa tanto male.

Ma le accuse, chi ha scritto i primi episodi di Doc, e in generale tutta la serie, non se le perde, anzi. I telespettatori, come sempre accade quando un amato protagonista per un qualche motivo viene “fatto morire” non l’hanno presa benissimo. Del resto in molti per quasi 20 episodi avevano fatto il tifo per Lorenzo Lazzarini, sperando che Giulia alla fine si accorgesse di quanto lui la amasse. E il sogno di una famiglia sembrava destinato a realizzarsi quando Lorenzo ha scoperto che Giulia era incinta e quando la dottoressa si è resa conto che il suo amato collega non era l’errore di una sera, non era una scatola da riporre fuori dall’armadio ma era un pezzo fondamentale del suo cuore, era il padre che ha sempre sognato per suo figlio. E poi boom d’un botto il covid 19 che entra nell’ospedale: Lorenzo che ha solo qualche linea di febbre, Giulia che invece sta malissimo.

Doc-Nelle tue mani 2: la morte di Lorenzo Lazzarini non piace a nessuno

Mesi dopo si torna in ospedale, la guerra è finita, almeno per loro ( perchè qui, oggi e adesso, le cose sono altrettanto complicate e basterebbe fare un giro per Milano a qualsiasi ora del giorno per comprenderlo). Ma ne è iniziata un’altra: quella che porterà tutti a prendere le difese di Lorenzo, che potrebbe essere il paziente zero. Tutta la squadra potrebbe aver commesso degli errori di valutazione, degli errori che hanno portato l’ospedale in crisi con tanti morti tra i pazienti e tanti morti tra gli operatori sanitari. Per quello che è successo potrebbe pagare anche Agnese. Giulia e Andrea non possono permettere che la memoria di Lorenzo sia infangata in questo modo, lui che era un medico sempre attento e scrupoloso, non merita di essere ricordato così ( come se poi comunque, fosse una colpa).

In ogni caso di Lorenzo si sa ben poco: avrebbe preso il covid dalla sua vicina di casa, alla quale stava prestando assistenza. Lo ha poi trasmesso a Giulia, la persona con la quale ha avuto più contatti diretti. Lei ha perso il bambino, Lorenzo è venuto a mancare. Tutto così in fretta, tutto così veloce. Tutto così “troppo” a detta di molti spettatori, per una prima puntata. E come dicevamo prima, quando un amato protagonista viene a mancare, è sempre caos, perchè non siamo mai pronti agli addii. Era successo con il personaggio di Pietro Sermonti in Un medico in famiglia, con quello di Lino Guanciale in Che Dio ci aiuti, con Patrizia in Don Matteo. Gli addii non piacciono mai a nessuno, anche perchè, a morire, sono sempre i più buoni.

