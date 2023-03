Il finale di Sei donne e il mistero di Leila risolto: Gregorio in quel gradino?

Gregorio è stato occultato nel gradino della cantina? Ecco tutta la verità sull'ultima puntata di Sei Donne-Il mistero di Leila in onda su Rai 1 il 14 marzo

E’ andata in onda ieri la terza e ultima puntata di Sei Donne-Il mistero di Leila su Rai 1. La fiction con Maya Sansa si è congedata dal pubblico della rete con il gran finale durante il quale abbiamo tutti scoperto che cosa è accaduto davvero a Leila ma anche a suo padre, Gregorio. Una storia molto forte quella che è stata raccontata nella fiction di rai 1 , abusi, bugie , ma anche una straordinaria solidarietà femminile che non si vedeva da anni in un racconto di questo genere, o forse non si è mai vista. Nell’ultima puntata infatti abbiamo scoperto che Gregorio era un vero e proprio mostro e che forse ha avuto la fine che meritava. La Pm Anna ha fatto poi, forse quello che spesso vediamo fare anche al Commissario Montalbano, si chiude un occhio e si guarda avanti, perchè non sempre, chi ha commesso un reato, merita di finire in prigione. Come è successo a Leila, che ha ucciso per legittima difesa, che ha scoperto la verità su quanto era accaduto a sua madre. Gregorio era infatti, un assassino. E’ stato lui a gettare dal balcone della casa di Polignano sua moglie, fingendo poi che fosse scivolata sugli scogli. Leila lo ha scoperto, lo ha raccontato anche alle altre donne coinvolte in questa storia che non si sono tirate indietro. Gregorio infatti è stato un assassino, ma anche un pervertito, un molestatore. Ha abusato di Leila e lei non ha mai avuto il coraggio di denunciare i fatti. Eppure poi, qualcosa è cambiato, quando ha reagito, quando ha trovato la forza di colpire quell’uomo malvagio che le aveva rubato la sua innocenza, e prima ancora la gioia di avere una madre. Per Leila da quel giorno tutto è cambiato. E non solo per lei. Come abbiamo infatti visto nell’ultima puntata di Sei Donne, tutte le donne più importanti della sua vita le sono state accanto. Un inganno, un piano, un tranello. Un delitto imperfetto diventato perfetto. Nulla era stato pianificato ma le persone vicino a Leila, hanno capito che la strada migliore, non era quella scontata. Niente forze dell’ordine, un piano elaborato ma perfetto. Gregorio, la fuga, la scomparsa di Leila, il suo ritorno. E l’uomo, che fine ha fatto?

Sei donne-Il mistero di Leila: l’ultima puntata, il finale

Non c’è bisogno di dare una spiegazione a questo finale, perchè il pubblico di certo avrà capito che cosa è successo a Gregorio. Dopo la sua morte, Leila ha chiesto aiuto alla sua migliore amica. Poi alla vicina di casa, alla sua insegnante, alla zia. Sei donne coinvolte nella vita di Leila che in qualche modo, l’hanno tutte aiutata. E Gregorio? Forse riposa dentro quel gradino di cemento che è stato creato in cantina all’ultimo momento. Per le infiltrazioni, dice la vicina di casa dando spiegazioni a suo figlio. Ma sembra chiaro a tutti che quella, è la tomba di un uomo cattivo, di un assassino, che non meritava altro finale.

Vi ricordiamo che l‘ultima puntata di Sei Donne-Il mistero di Leila è disponibile su RaiPlay per chi si fosse perso il gran finale.