Buongiorno mamma 2 ultima puntata e finale sereno per tutti: giustizia per Maurizia

Buongiorno mamma 2 ultima puntata: lieto fine per tutti nella puntata in onda il 17 marzo. Finalmente tutta la verità sulla morte di Maurizia e sul coma di Anna

L’ultima puntata di Buongiorno mamma 2 ha finalmente regalato al pubblico che segue da due stagioni la fiction di Canale 5, il finale che ci si aspettava. Tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto e abbiamo scoperto che cosa è successo davvero a Maurizia, chi l’ha uccisa e i motivi di tante bugie e intrighi in tutti questi anni. Come avevamo immaginato e come poi si è visto nell’ultima puntata di Buongiorno mamma 2 in onda il 17 marzo 2023 su Canale 5, a uccidere Maurizia Scalzi è stato Carmine, lo zio di Mauro, il fidanzato di Agata. Per capire i motivi di questo omicidio, bisogna fare un salto indietro nel tempo e rimettere insieme tutti i pezzi della narrazione. Pronti quindi per il nostro riassuntone che ci spiega tutto quello che è successo nella sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma 2? Eccolo per voi.

Buongiorno mamma 2 ultima puntata: Maurizia e il padre di Guido avevano una relazione

C’erano sue sole possibilità in merito alla paternità del bambino che Maurizia aspettava. Poteva esserci stato un errore nel test del dna, oppure il padre poteva essere un parente di Guido, essendo il suo dna compatibile ma non corrispondente dal 100%. E così è stato: si è infatti scoperto che dopo l’incendio al casale, ci ha pensato il padre di Guido a prendersi cura di Maurizia. La Scalzi ha lasciato Bracciano per disintossicarsi e per iniziare una nuova vita. Purtroppo però Maurizia in passato si era trovata nel posto sbagliato e aveva anche assistito a un omicidio. Aveva visto Carmine uccidere suo fratello, il padre di Mauro…

Buongiorno mamma 2 ultima puntata: è Carmine l’assassino

Carmine ha scoperto che dopo anni, Maurizia era tornata a Bracciano e l’ha seguita. Quando è andato a casa di Anna, l’ha sentita parlare, l’ha sentita confessare tutto quello che aveva visto anni prima. Non ha quindi potuto fare a meno di aggredire prima Anna, mandandola in coma, e poi di fare del male a Maurizia. L’ha uccisa, a mani nude, gettandola poi nel lago. L’unica nota stonata di questa vicenda, è il fato che Elio, il padre di Guido, non si sia mai chiesto che fine avesse fatto Maurizia, su questo non è stata data nessuna spiegazione. Ma non per tutto, c’è un finale…

Alla fine però Anna ha ricordato tutto, ha ricordato anche quello che Maurizia ha fatto, l’amore che anche in quella occasione aveva avuto per lei, il fatto che avesse lottato per proteggerla. Sole e Agata hanno scoperto quanto la loro mamma le amasse. E c’è stata la redenzione di Maurizia e il perdono da parte delle sue figlie e di Anna. Lieto fine per tutti, con l’arresto di Carmine e quindi anche per Mauro che finalmente conosce tutta la verità sulla morte di suo padre.

Lieto fine anche in amore: Sole e Greg hanno scoperto di voler stare insieme, e addio al buon Federico, finito nel dimenticatoio. Lieto fine anche per Francesca e Karim che si sono sposati con una allegra cerimonia a casa dei nonni. Finale sereno anche per Jacopo che ha finalmente trovato la sua strada ed è stato perdonato. Tutto è bene quel che finisce bene.

Dove rivedere l’ultima puntata di Buongiorno mamma 2

Vi ricordiamo che la sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma 2 è disponibile su Mediaset Infinity o sull’app Mediaset.