Domenica Live chiude i battenti: edizione vincente a metà per Barbara d’Urso

Ultima puntata di Domenica Live e saluti di rito il 19 maggio 2019 per Barbara d’Urso che in ogni caso non va in vacanza, anzi. Ci aspetta ancora con Pomeriggio 5 dal lunedì al venerdì e in prima serata con Live-Non è la d’Urso e le ultime puntate del Grande Fratello 16. Dicevamo, nel nostre titolo, che si chiude una edizione vincente per metà. Se infatti nella prima parte della stagione, da settembre a dicembre, Domenica Live e Domenica IN si affrontavano in un faccia a faccia avvincente da vincere all’ultimo punto di share, dopo le vacanze, è cambiato tutto. Mediaset infatti, ha deciso di mandare in onda una versione ridotta di Domenica Live, e di cambiare anche la fascia oraria di programmazione. Non più quindi una sfida con Mara Venier e la sua Domenica IN ma un “duello” con Cristina Parodi che è stato chiaramente vinto dalla d’Urso, ogni settimana.

DOMENICA LIVE CHIUDE I BATTENTI: BARBARA D’URSO, ALLA DOMENICA, TORNA A SETTEMBRE !

Una mossa che non ci ha mai convinto anche perchè ha fatto perdere una possibile leadership al programma, dalle 14 alle 17,30, senza che ce ne fosse il motivo. O meglio, il motivo c’è. Il problema è che Live-Non è la d’Urso è praticamente la versione con la luce accesa di Domenica Live in prime time, quindi trovare temi per 5 ore di diretta per entrambi i programmi sarebbe stato difficile, visto che si nutrono dello stesso seme. Il vero problema quindi non è stato Domenica Live ma il talk del mercoledì sera. E se è vero che nell’ultima puntata ha anche sfiorato picchi di 4 milioni di spettatori, non dimentichiamoci che nelle prime sei puntate, nonostante nomi e ospiti di un certo livello, non superava neppure i tre milioni di spettatori.

L’arrivo in prima serata di Live, ha quindi condannato il contenitore della domenica a una fine indegna. Una versione ridotta del programma, tra l’altro nelle ultime settimane anche registrato, buttato lì nel pomeriggio. E gli ascolti certo, sono andati anche bene, battere del resto Cristina Parodi non era difficile, visti gli ascolti de La prima volta ma il pubblico ha davvero apprezzato questa mossa?

La speranza è che da settembre Mediaset ci ridia di nuovo quella sfida a distanza che tanto aveva infiammato tutti nei primi mesi della stagione televisiva del 2018/2019, un peccato davvero perderla.

E quindi appuntamento a settembre anche se Barbara ci ricorda sempre che ogni domenica, noi saremo in ogni caso, nel suo cuore!