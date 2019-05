Pamela Prati sceglie Verissimo per raccontare tutta la sua verità su Marco Caltagirone e non solo

Ennesimo capitolo della saga, il Pamela Prati Gate sta per avere un epilogo? Sembrerebbe proprio di si. Che cosa sta succedendo in queste ore? A dare le ultime notizie in merito alle prossime righe di questa storia è Dagospia che annuncia la presenza di Pamela Prati, oggi, nello studio di Cologno Monzese di Verissimo per registrare la nuova puntata del programma di fronte a Silvia Toffanin. La stessa Silvia Toffanin alla quale solo una settimana fa la show girl aveva mostrato una foto dicendo che quello era il suo Marco, una foto con una bambina che doveva essere Rebecca. Lo aveva giurato, si era arrabbiata, aveva lasciato lo studio, aveva usato toni forti verso Silvia Toffanin che faceva delle domande, che provava a chiedere. E adesso invece, secondo quanto riferisce Dagospia, dopo la confessione di Eliana Michelazzo, Pamela Prati sarebbe nello studio di Verissimo, senza pubblico, a registrare la sua di confessione. Che cosa dirà? Ovviamente che Marco Caltagirone non esiste. Come ha ricordato ieri Barbara d’Urso, le strade percorribili, in questa vicenda sono due.

PAMELA PRATI A VERISSIMO VUOTA IL SACCO: ARRIVA LA SUA VERITA’ SU MARCO CALTAGIRONE?

Stando a quanto riferisce Dagospia, appunto, proprio mentre noi scriviamo, Pamela Prati sarebbe nello studio di Verissimo a registrare una nuova puntata. Come saprete, dal programma, arrivano spesso le anticipazioni di quello che accadrà in studio, per cui immaginiamo che Mediaset potrebbe diramare a breve anche un comunicato stampa che però al momento non è ancora arrivato.

Come dicevamo in precedenza, le strade da prendere sono due. La Prati potrebbe dire di esser stata ingannata, di aver pensato di avere una relazione con Marco Caltagirone. Ma allora se così fosse, chi era l’uomo che era al volante in macchina con lei mentre registrava le storie su Instagram? Chi era l’uomo con il cappellino rosso visto davanti casa sua? La Prati disse che era proprio Marco Caltagirone mentre Monica Setta, che abita nella stessa via della Prati, disse che lo vedeva spesso e che le era sembrato un suo collaboratore, forse un domestico, più che un milionario.

La seconda via: ammettere di aver inventato tutto solo per finire sui giornali. Ammettere che tutto sia partito da una innocente bugia che poi è diventata ingestibile e staccarsi da tutto il resto, da tutto quello che di collaterale c’è in questa storia.