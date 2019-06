Per Canale 5 l’estate non è arrivata: Live-Non è la d’Urso si allunga e Temptation Island inizia subito

Noi tutti pensavamo di poter respirare un po’, dopo una lunga stagione passata a commentare tutto quello che è successo in tv. Ma sbagliavamo perchè a quanto pare quest’anno Mediaset ha deciso di non mandare in vacanza alcuni dei suoi programmi di punta. In particolare, come riferisce anche il sito DavideMaggio.it confermando una voce che circolava da qualche giorno, Barbara d’Urso ci terrà ancora compagnia in prima serata. Visti gli ottimi ascolti di Live-Non è la d’Urso, Mediaset avrebbe deciso di prolungare il programma di Canale 5. L’ultima puntata di Live, sarebbe dovuta andare in onda il 19 giugno ma invece, stando a quelle che sono le ultime news, la conduttrice ci farà compagnia fino al 3 luglio. Sarà vero? Immaginiamo che Barbara lo confermerà magari proprio dal suo profilo Instagram che conta oltre 2,2 milioni di followers o da Pomeriggio Cinque che andrà in onda anche tutta la prossima settimana.

Ma questa è sola una delle novità del palinsesto di Canale 5. Infatti ci sono anche altre notizie che arrivano in merito al prime time della rete. Siete curiosi di sapere quando andrà in onda la prima puntata di Temptation Island 2019? Pare che la data sia ormai una cosa certa…

TEMPTATION ISLAND 2019: SI INIZIA SUBITO DOPO IL GRANDE FRATELLO 16?

A quanto pare la programmazione estiva di Canale 5 non vuole fare a meno dei suoi cavalli di battaglia e non ci saranno pause tra la finalissima del Grande Fratello 16 in onda il 10 giugno e la partenza di Temptation Island. Non ci sono conferme ufficiali ma pare che il programma della Fascino di Maria de Filippi andrà in onda subito dopo il Gf . La prima puntata di Temptation Island 2019 dovrebbe andare in onda il 17 giugno, quindi niente sosta tra un programma e l’altro per una estate all’insegna dei reality.

Insomma sarà una lunga estate in compagnia dei programmi di Canale 5. Voi li seguirete?