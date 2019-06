Cambia ancora la programmazione di Canale 5: ecco cosa vedremo nel pomeriggio dal 10 al 14 giugno 2019

L’estate è arrivata e il palinsesto di Canale 5 sta per entrare, a pieno ritmo, nel regime estivo. La prossima settimana però ci saranno dei nuovi cambiamenti, mentre a partire dal 17 giugno 2019, con i saluti di Pomeriggio Cinque, si cambierà in modo definitivo. Ma facciamo il punto e diamo uno sguardo a quella che sarà la programmazione di Canale 5 dal 10 al 14 giugno 2019. Ultimi scampoli in compagnia di Barbara d’Urso che sta per salutare il suo pubblico mentre ci sono buone notizie per i fans de Il segreto: la soap avrà una lunghezza maggiore rispetto alle ultime settimane.

LA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5 LA PROSSIMA SETTIMANA: GLI ORARI DELLE SOAP CAMBIANO

Entra in scena una nuova soap che ci farà compagnia per tutta l’estate, come vi abbiamo già detto. Arriva infatti Bitter Sweet-Ingredienti d’amore, la soap turca che andrà in onda al posto di Uomini e Donne. Dall’11 giugno poi non ci sarà neppure il day time del Grande Fratello per cui si cambia ancora. Vediamo quindi quelli che sono i nuovi orari.

-alle 13,40 andrà in onda come sempre Beautiful

-alle 14,10 sarà la volta di Una vita che torna alla sua classica collocazione e durerà di meno come succede in inverno

-alle 14,45 andrà in onda Bitter Sweet-Ingredienti d’amore

-solo lunedì 10 giugno 2019 alle 15,36 andrà in onda la fascia giornaliera del day time del Grande Fratello 16. Sarà l’ultima puntata visto che lunedì in prima serata ci sarà la finale

–Il segreto andrà quindi in onda dalle 16 circa alle 17,10. Da martedì 11 giugno 2019 inizierà prima perchè non ci sarà la fascia del Gf . Il segreto quindi andrà in onda dalle 15,35 con degli episodi evidentemente più lunghi.

-Dal 10 al 14 giugno 2019 andrà in onda l’ultima settimana di Pomeriggio Cinque che poi saluterà il pubblico. Ultima settimana quindi in compagnia di Barbara d’Urso e della diretta del pomeriggio.

Dal 17 giugno poi la programmazione pomeridiana di Canale 5 cambierà ancora ma vi aggiorneremo non appena ci saranno tutte le certezze del caso.