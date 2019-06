Stasera in tv 11 giugno 2019 La luce sugli oceani e Italia – Bosnia Erzegovina

Stasera in tv 11 giugno 2019 su Rai 1 le Qualificazioni dei Campionati Europei 2020 Italia – Bosnia Erzegovina. Canale 5 invece propone il film in prima tv La luce sugli oceani. Tra i programmi in tv di stasera anche l’appuntamento con Bianca Berlinguer e #cartabianca, il film Alla ricerca di Jane, un altro appuntamento con Roberto Giacobbo e Freedom – Oltre il confine. Inoltre, in prima serata oggi anche Speciale l’aria che tira e In questo mondo di ladri di Carlo Vanzina. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 11 giugno 2019. Su Rai 1 ci sono le Qualificazioni per i Campionati Europei 2020. Alle 20:30 in diretta da Torino, calcio di inizio allo Juventus Stadium alle 20:45. E’ l’ultimo impegno degli Azzurri prima delle vacanza. Scendono in campo Italia – Bosnia Erzegovina – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Alla ricerca di Jane. Alle 21:20 il film diretto da Jerusha Hess del 2013, con Keri Russell, J.J. Field. La protagonista sogna che il compagno della sua vita debba essere come il protagonista di Orgoglio e pregiudizio e diventa tutto così morboso ma alla fine romantico – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer, con l’immancabile intervista faccia a faccia – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 11 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è La luce sugli oceani. In prima tv alle 21:30 il film diretto da Derek Cianfrance del 2016, con protagonisti Michael Fassbender, Alicia Vikander. Dopo la rima guerra mondiale il guardiano di un faro e sua moglie salvano da una barca alla deriva una bimba di pochi mesi. Decidono di crescerla come figlia loro ma le conseguenze saranno devastanti – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Una ragazza e il suo sogno. Alle 21:20 il film del 2003 diretto da Dennie Gordon con Amanda Bynes, Colin Firth – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Freedom – Oltre il confine. Alle 21:30 il quarto appuntamento con Roberto Giacobbo inseguendo la Stella di Betlemme – Consigliato sì

Su La7 c’è Speciale l’aria che tira. Alle 21:15 Myrta Merlino condue la prima delle tre serate speciali tra cultura, economia, politica e interviste. Tra gli ospiti di stasera Luigi Di Maio, Carlo Cottarelli, Carlo Calenda, Gian Marco Centinaio, Maurizio Paniz, Vittorio Sgarbi, Alessandra Ghisleri, Massimo Giletti, Oscar Farinetti, Ilaria D’Amico – Consigliato sì – Su Tv8 c’è In questo mondo di ladri. Alle 21:30 il film del 2004 diretto da Carlo Vanzina con Max Pisu, Biagio Izzo, Valeria Marini, Enzo Iacchetti – Consigliato sì – Su Nove c’è Volleyball Nations League Italia – Bulgaria in onda alle 20.00.