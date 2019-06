Stasera in tv 15 giugno 2019 Signore e Signori Al Bano e Romina Power e Ciao Darwin 7

Stasera in tv 15 giugno 2019 su Rai 1 va in onda Signore e Signori Al Bano e Romina Power in replica dal palco dell’Arena di Verona. Su Canale 5 invece potremo seguire sempre in replica Paolo Bonolis e Luca Laurenti in Ciao Darwin 7. Tra i programmi tv in onda oggi in prima serata anche Alla ricerca dell’isola di Nim, Una vita, Little Murders e Ogni cosa è illuminata. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 15 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Signore e Signori Al Bano e Romina Power. Alle 21:25 in replica lo show di Al bano e Romina Power registrato all’Arena di Verona il 29 maggio 2015 – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Tutti i segreti della mia famiglia. Alle 21:05 il film del 2017 diretto da Jack Snyder, con Christa B. Allen e Mary Alice Risener – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Ogni cosa è illuminata. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con Camila Raznovich che ospita tra gli altri l’architetto Massimiliano Fuksas, la cantante Irene Grandi e Selvaggia Lucarelli – Consigliato sì

Su Canale 5 c’è Ciao Darwin 7. In replica alle 21:15 la prima puntata della settima stagione, quella del 2016, con Paolo Bonolis e Lica Laurenti, la sfida i Normali di Orietta Berti contro i Diversi di Rebecca De Pasquale – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Alla ricerca dell’isola di Nim. Alle 21:20 il film del 2008 diretto da Jennifer Flackett, con Abigail Breslin e Jodie Foster – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – Consigliato sì

Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 la serie tv francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Delitti – Speciale Garlasco. Alle 21:30 luci e ombre ancora sull’omicidio di Chiara Poggi – Consigliato sì – Su Nove c’è Rush Hour – Due mine vaganti. Alle 21:25 il film del 1998 diretto da Brett Ratner, con Jackie Chan e Chris Tucker – Consigliato sì