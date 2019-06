Boom di ascolti per Temptation Island 2019: è record

Come sarà andata la prima puntata di Temptation Island 2019 in termini di ascolti? Sicuramente è stato un grande successo di pubblico sui social con migliaia e migliaia di interazioni. Anche questa del resto è la forza del programma di Canale 5. Basti pensare che ancora stamattina l’hashtag #temptationisland è ancora nei trend topic in Italia per comprendere la portata di questo programma. E invece in tv? I dati auditel relativi agli ascolti del 24 giugno 2019 ci svelano che la prima puntata di Temptation Island è stata vista da oltre il 22 % di share il che significa, dando uno sguardo rapido a quello che è successo in passato, che questa dovrebbe essere la puntata più vista, in termini di share, al debutto.

Se da un lato migliora in share, dall’altro perde però in numero di spettatori. Lo scorso anno infatti la puntata era stata vista da una media più alta.

Vediamo quindi il confronto con le edizioni passate.

TEMPTATION ISLAND 2018: ECCO I DATI DELLA PRIMA PUNTATA IN ONDA NELLA PASSATA STAGIONE

Sicuramente ottimo il debutto dello scorso anno con oltre 3,7 milioni di spettatori. Considerando la media degli ascolti della prima serata di Canale 5, un risultato eccellente visto anche il periodo dell’anno in cui il programma va in onda. Ricordiamo che la prima puntata lo scorso anno fece il suo esordio il 9 luglio.

I numeri: Temptation Island 5 – in onda dalle 21.23 alle 0.31 – ha raccolto davanti al video 3.751.000 spettatori pari al 21.2% di share

In termini di share quindi la puntata di Temptation Island 2019 ha superato quella dello scorso anno. Un ottimo lavoro e grandi soddisfazioni per tutta la squadra che lavora al programma di Canale 5 curato nei minimi dettagli, così tanto da sembrare anche finto in alcuni tratti. Ma ahinoi, la realtà supera davvero troppo spesso la fantasia!

Sicuramente numeri eccellenti quelli dell’edizione 2018 che si scontrò anche con la serie Tutto può succedere ( media in quella serata di 3,1 milioni di spettatori).

TEMPTATION ISLAND 2019 PRIMA PUNTATA: ECCO I DATI DI ASCOLTO

La prima puntata di Temptation in onda il 24 giugno 2091 è stata vista da 3,5 milioni di spettatori con uno share del 22,4%.

Nonostante la concorrenza non fosse eccellente Temptation ha superato in share i dati della passata edizione ma forse avrebbe potuto fare meglio in termini di ascolto. Resta in ogni caso uno dei programmi più visti della prima serata di Canale 5. La pecca? Anche per Temptation la lunghezza: si poteva chiudere senza ombra di dubbio prima o magari iniziare alle 21,20. E’ vero che siamo in estate ma si lavora anche in questo periodo!