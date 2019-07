Stasera in tv 21 luglio 2019 Un passo dal cielo 4 e Il viaggio di Fanny

Stasera in tv 21 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo 4 in replica con Rocio Morales e Fedez mentre Canale 5 propone il film Il viaggio di Fanny. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche NCIS 15 con due episodi, Cate Mccall – Il confine della verità e ancora Il poliziotto ancora in prova, Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi e Italia’s Got Talent – Best Of 2- Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv domenica 21 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Un passo dal cielo 4. In replica alle 21:25 L’accusa – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS 15. Alle 21:20 appuntamento con la serie tv che propone gli episodi Maneggiare con cura e Meglio tardi che mai – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Cate Mccall – Il confinde della verità. Alle 21:20 il film del 2013 drammatico per la regia di Karen Moncrieff, con Kate Beckinsale, Nick Nolte, James Cromwell, Mark Pellegrino, Clancy Brown, Taye Diggs – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 21 LUGLIO 2019

Su Canale 5 Il viaggio di Fanny. Alle 21.15 il film del 2016 drammatico del 2016 diretto da Lola Doillon, con Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Cécile De France, Stéphane De Groodt, Lou Lambrecht – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Poliziotto ancora in prova. Alle 21:20 un film del 2016 diretto da Story, con Kevin Hart, Ice Cube, Olivia Munn, Tika Sumpter, Ken Jeong, Tyrese Gibson – Consigliato no – Su Rete 4 c’è Maurizio Costanzo Show. Alle 21:30 in replica una delle ultime puntate del talk show – Consigliato sì

Su La7 c’è Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi. Alle 21:15 Cermis: la strage della funivia, stasera con Andrea Purgatori – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Italia’s Got Talent – Best of 2. Alle 21.35 le migliori esibizioni del talent – Consigliato sì – Su Nove c’è Il Supplente – Luca Parmitano. Alle 21.25 l’astronauta al Liceo Volterra di Ciampino per una lezione speciale – Consigliato sì