Stasera in tv 24 luglio 2019 SuperQuark, Chi l’ha visto e Manifest

Stasera in tv 24 luglio 2019 su Rai 1 va in onda SuperQuark con Piero e Alberto Angela mentre su canale 5 potremo seguire tre episodi in prima tv di Manifest. Tra i programmi tv in onda oggi in prima serata anche Chi l’ha visto – Speciale Estate, Battiti Live su Italia 1, Elementary e ancora il film Il testimone e la partita Cremonese – Napoli. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv mercoledì 24 luglio 2019. Su Rai 1 c’è SuperQuark. Alle 21:25 un nuovo appuntamento, la quarta puntata con Piero Angela che apre con il documentario della BBC e a seguire si parla di cervello, della conquista della Luna proseguendo con Alberto Angela – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Elementary. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Il prezzo dell’ammissione e Semaforo rosso, semaforo verde – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Speciale Estate. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con la storia di Brenda e poi l’assurdo cinismo di due baby-gang di Manduria – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 24 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Manifest. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Venti trasversali, Scie di condensazione e Punto di fuga – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Battiti Live. Alle 21:10 il terzo appuntamento estico con la musica di Radionorba e la conduzione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Stasera tra gli altri Annalisa, Benji & Fede, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, con Dolceamaro, Giordana Angi e ancora Enrico Nigiotti, Irama, Jake la Furia, Le Vibrazioni, Mr Rain & Martina Attili, Nek, Paola Turci, Rocco Hunt, Sergio Sylvestre, Shade e Federica Carta– Consigliato sì – Su Rete 4 c’è I Legnanesi – I Colombo viaggiatori. Alle 21:25 una divertente storia con la comicità de I Legnanesi – Consigliato sì

Su La7 c’è Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata. Alle 21:15 il film del 1971 con Claudia Cardinale, Alberto Sordi, Angelo Infanti, Riccardo Garrone – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Calcio – Cremonese vs Napoli. Alle 21:30 la partita in vista del prossimo campionato di Serie A – Consigliato sì – Su Nove c’è Un amore di testimone. Alle 21:25 il film diretto da Paul Weiland del 2008, con Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd, Sydney Pollack – Consigliato sì