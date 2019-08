Stasera in tv 12 agosto 2019 Sister Act – Una svitata in abito da suora e The Fix

Stasera in tv 12 agosto 2019 su Rai 1 va in onda Sister Act – Una svitata in abito da suora mentre Canale 5 propone The Fix in prima tv con quattro episodi. Tra i programmi tv in onda oggi in prime time anche Mr Crocodile Dundee, Vacanze romane, Chi è senza colpa, Hawaii Five-0 e ancora. A testa alta e Le Iene presentano – Caso David Rossi: suicidio o omicidio? Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv lunedì 12 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Sister Act – Una svitata in abito da suora. Alle 21:25 il film del 1992 diretto da Emile Ardolino, con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hawaii Five-0. In prima tv gli episodi Attacco chimico, Mettersi in gioco e Risorse – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi è senza colpa. Alle 21.05 il film del 2014 per la regia di Michael R. Roskam, con Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 12 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è The Fix. Alle 21:15 in prima tv gli episodi Scandalo, Bugie, Il Fuggitivo e Sussurri dall’Aldilà – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Le Iene presentano – Caso David Rossi: suicidio o omicidio? Alle 21:10 la puntata speciale dedicata alla morte di David Rossi – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Mr Crocodile Dundee. Alle 21:30 il film del 1985 per la regia di P. Faiman, con P. Hogan, L. Kozlowski – Consigliato sì





Su La7 c’è Vacanze Romane. Alle 21:15 il film del 1953 per la regia di W. Wyler, con A. Hepburn, G. Peck – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Vivi e lascia morire. Alle 21:35 il film datato 1973 per la regia di G. Hamilton, con R. Moore, Y. Kotto – Consigliato sì – Su Nove c’è A testa alta. Alle 21:25 il film del 2004 diretto da Kevin Bray, con Dwayne Johnson, Johnny Knoxville, Neal McDonough, Kristen Wilson, Cobie Smulders, Michael Bowen – Consigliato sì