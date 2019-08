Elisa Isoardi scende in pista con Samuel Peron: protagonista di Ballando con le stelle 2020?

Chi ha seguito l’ultima edizione de La prova del cuoco sa bene che Milly Carlucci per tutto l’anno ha corteggiato Elisa Isoardi. E la conduttrice de La prova del cuoco non si è tirata indietro, accettando anche l’invito di Milly a Ballando nel ruolo di Ballerina per una notte ( cosa che altre sue colleghe invece non hanno fatto nonostante l’invito della Carlucci). Per tutto l’anno televisivo poi, Elisa si è allenata con i maestri di Ballando con le stelle anche mostrando al pubblico de La prova del cuoco tutti i suoi miglioramenti nello studio di Rai 1. Ed era chiaro che avesse voglia di mettersi in gioco scendendo in pista anche a Ballando ma non senza aver prima imparato almeno qualche passo base! E a quanto pare, come ha ammesso la stessa Elisa, viste le tante voci che si rincorrono, la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2020 è cosa quasi certa anche se manca ancora l’ufficialità. Del resto manca molto tempo alla prossima edizione di Ballando, la quindicesima, per cui potrebbe succedere di tutto. Elisa però dalle pagine di Diva e Donna ha spiegato quello che le piacerebbe fare.

ELISA ISOARDI A BALLANDO CON LE STELLE 2020: LA CONFESSIONE DA DIVA E DONNA

Ecco le parole della conduttrice che è da tempo a lavoro anche per la prossima edizione de La prova del cuoco:

Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”.

Ovviamente visto che ancora la sua partecipazione a Ballando non è ufficiale, non si sa chi sarà il suo maestro ma Elisa che ha avuto modo di conoscere molto bene Samuel Peron nel corso delle sue prove, spera di poter scendere in pista al suo fianco. E commenta:

“Ci conto. E’ stato già il mio ballerino nel charleston. E’ uno molto serio. Sa entrarti nella testa. Sa come tirare fuori il meglio della gente”.