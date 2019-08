Uomini e Donne news e anticipazioni: la prima tronista è Giulia (VIDEO PRESENTAZIONE)

Visti gli impegni di Raffaella Mennoia e di tutta la squadra di Uomini e Donne che in questi giorni è anche a lavoro con Temptation Island Vip, pensavamo che le anticipazioni del programma di Canale 5 non sarebbero arrivate in questi giorni, come di consueto. E invece oggi da Witty arriva il nome della prima tronista di Uomini e Donne. Lei si chiama Giulia, ha 27 anni e nella vita studia. Sogna di trovare un lavoro semplice che le possa permettere di dare una stabilità anche a sua madre. Le registrazioni di Uomini e Donne probabilmente non sono ancora iniziate, non a caso in onda il video di presentazione ci mostra il provino fatto da Giulia a luglio. Ma in attesa di conoscere le anticipazioni della prima registrazione di questa nuova edizione di Uomini e Donne, che prenderà il via il 16 settembre, cerchiamo di capire chi è Giulia.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: PRESENTATA LA NUOVA TRONISTA, E’ GIULIA

Ecco come viene presentata sul sito ufficiale del programma la nuova tronista:

In attesa dell’inizio della prossima stagione di #UominieDonne ecco svelata l’identità di una delle troniste che parteciperà a questa nuova edizione del programma. Giulia ha 27 anni, viene da Roma ed è una ragazza con la testa sulle spalle. Ha dichiarato di avere “pochi grilli per la testa” e di essere molto attaccata alla madre.

Stando alle anticipazioni che circolano in queste ore sui social, il cognome di Giulia sarebbe Quattrociocche. Al momento però sembra che non ci sia nessun profilo attivo della ragazza che probabilmente lo ha dovuto disattivare. Il cognome ci fa pensare alla bella attrice, non sappiamo però se tra le due ci sia una qualche parentela.

Pare che Giulia non abbia mai avuto a che fare con il mondo della tv: la redazione ha scelto di ascoltare le richieste del pubblico e porta sul trono una ragazza che sta davvero cercando l’amore e non la fama? La ragazza nel video di presentazione spiega che avrebbe voluto fare una esperienza in Cina ma non se l’è sentita di lasciare sua madre sola. Parla di qualcosa successa nel passato ma non rivela almeno per il momento di cosa si tratta. Dice però di essere pronta a difendere da tutto e tutti sua madre e vorrebbe a sua volta qualcuno che si prendesse cura di lei.

Giulia rivela anche di non credere nel matrimonio ma nella famiglia, per lei è un concetto diverso. PER VEDERE IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DI GIULIA CLICCA QUI