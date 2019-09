Stasera in tv 4 settembre 2019 Claudio Baglioni – Al Centro, Rocco Schiavone e Windstorm 3 – Ritorno alle origini

Stasera in tv mercoledì 4 settembre 2019 su Rai 1 potremo seguire il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona mentre su Canale 5 va in onda il film Windstorm 3 – Ritorno alle origini. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche Rocco Schiavone ma in replica, The Hollars e ancora E io non pago con Casagrande e Mattioli, Hunger Games – Il Canto della Rivolta, Se scappi ti sposo e Pearl Harbor. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in tv di stasera 4 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Claudio Baglioni – Al Centro. Alle 21:10 dall’Arena di Verona la serata evento con il palco al centro, ben 8 pedane per un’evoluzione continua per ripercorrere i 50 anni di successi e di musica – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Rocco Schiavone. Alle 21:20 in replica la fiction diretta da Giulio Manfredonia, con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Claudia Vismara – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è The Hollars. Alle 21:20 il film del 2016 per la regia di John Krasinski, con John Krasinski, Sharlito Copley, Charlie Day – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 4 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Windstorm 3 – Ritorno alle origini. Alle 21:15 in prima tv stasera il film del 2017 diretto da K. Von Garnie, con H. Binke – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Hunger Games – Il Canto della rivolta. Alle 21:15 la parte I del film del 2014 diretta da F. Lawrence, con J. Lawrence, N. Dormer – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è E io non pago. Alle 21:30 il film del 2012 diretto da A. Capone, con M. Mattioli, M. Casagrande – Consigliato sì





Su La7 c’è Pearl Harbor. Alle 21:15 il film datato 2001 per la regia di M. Bay, con B Haffleck, J. Hartnett – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Se scappi ti sposo. Alle 21:35 il film del 199 diretto da Garry Marshall, con Julia Roberts, Richard Gere – Consigliato sì – Su Nove c’è Matrimonio a prima vista. Alle 21:10 la nuova edizione con coppie create a tavolino e matrimonio al primo incontro – Consigliato sì