Antonella Clerici a Verissimo ricorda il giorno del suo compleanno con Fabrizio Frizzi (Foto)

Antonella Clerici sarà legata alla Rai fino a giugno, fino alla scadenza del contratto, poi ci sarà altro per lei, come già ha scelto per la sua vita privata. Lo ha raccontato a Verissimo dove non ha potuto non ricordare Fabrizio Frizzi. L’ha sempre detto che parte delle sue scelte sono legate a ciò che è accaduto al suo fratellone e nella bellissima intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha ricordato il girono del suo compleanno, quando Carlo Conti le fece il regalo più grande portandole Fabrizio a La prova del cuoco. Era il 6 dicembre e nel mese di ottobre Frizzi aveva avuto il malore che tutti sappiamo, arrivò a sorpresa in diretta nello studio di Antonella, in cucina, con il suo solito sorriso, la risata, il vocione che ancora sentiamo nelle orecchie, indimenticabile. Abbiamo pianto tutti per quelle immagini, quelle emozioni così vere e forti e da quel momento la conduttrice ha iniziato a pensare di dovere cambiare qualcosa nella sua vita.

ANTONELLA CLERICI PARLA DI FABRIZIO FRIZZI A VERISSIMO

“Se penso a Fabrizio quando è venuto a trovarmi il giorno del mio compleanno, il 6 dicembre, e che dopo tre mesi lui non c’era più, ecco questa cosa mi ha forse fatto scegliere, ancora più velocemente, una vita più privata, più legata alle cose importanti della vita, perché per me è stato un vero choc. Quello che è successo a lui ha accelerato delle scelte che forse avrei dovuto fare con più calma, ma io non sono così. Ho fatto quello che mi sentivo in quel momento”. Quando è morto ha fatto delle scelte importanti, lasciare Roma, La prova del cuoco e rallentare tutto.





Forse per questo sta pagando adesso il prezzo voluto da qualcuno. Alla Rai resterà fino a giugno, adesso già con clama sta pensando al suo futuro: “mi sono detta di non fare scelte affrettate e di pensare bene a quello che voglio fare. Quello che conta sono i progetti e adesso penso ad un progetto che sia giusto per me e andrò dove lo potrò fare”.