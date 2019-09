Francesca Piccinini a Verissimo in lacrime annuncia il ritiro: è tempo di uscire di scena

Grandissima campionessa sul campo, grande donna nella vita. Francesca Piccinini è una delle più grandi giocatrici di pallavolo che la nostra nazione ha mai avuto. Finisce però la sua grande storia d’amore con questo sport: la Piccinini annuncerà il suo ritiro nella puntata di Verissimo in onda domani 21 settembre 2019. Nel salotto di Silvia Toffanin la giocatrice di pallavolo spiegherà i motivi per i quali ha deciso di dire basta. Con queste parole la Piccinini ha deciso di annunciare il ritiro dai campi di gioco: “Sono qui per annunciare che non giocherò più a pallavolo, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni”.

La Piccinini, che non ha saputo trattenere le lacrime nello studio di Canale 5 ha aggiunto: “È stata dura prendere questa decisione, ma ho 40 anni ed esco da vincente perché due mesi fa ho vinto la mia settima Coppa dei Campioni. Mi mancheranno le sensazioni prima delle partite e l’adrenalina dopo le vittorie ma le cercherò in qualcos’altro.“