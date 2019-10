Romina e Marco Maddaloni, a Verissimo le immagini del matrimonio ma nessuno sapeva del loro dolore (Foto)

Nessuno, nemmeno la loro famiglia, sapeva che Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno purtroppo perso un bambino. Un dolore che hanno rivelato per la prima volta a Verissimo. Anche Silvia Toffanin non sapeva del dramma vissuto dalla coppia sua ospite. Era il primo figlio e Romina confida che non è mamma di due bambini ma di tre perché c’è anche un angelo. Sono felici oggi ma è stato difficile superare quel momento e altri ma meno di due settimane fa sono diventati marito e moglie. Marco Maddaloni sull’Isola dei famosi ha capito che doveva farlo, che voleva solo la madre dei suoi bambini accanto e per tutta la vita, dovevano giurarsi amore eterno davanti a Dio. E’ bellissima Romina nello studio di Verissimo, sembra anche oggi in abito da sposa e un po’ è così perché ha scelto di indossare sui pantaloni bianchi il body del secondo abito da sposa, quello indossato per la festa in spiaggia.

MARCO MADDALONI E ROMINA GIAMMINELLI VERISSIMO DOPO IL MERAVIGLIOSO MATRIMONIO IN CHIESA

Meno di due settimane fa il loro sì così tanto atteso da tutti, stanno ancora vivendo il loro sogno, il coronamento della loro storia d’amore. Le parole di Marco sono continue dichiarazioni d’amore per sua moglie e l’emozione è condivisa da entrambi. Le immagini mostrano la cerimonia in chiesa, Romina è una sposa bellissima, tutta la loro famiglia è in bianco, tutti e quattro. Doppio abito da sposa per lei che non smette di sorridere mentre il campione prima del sì è molto emozionato.

Le foto del matrimonio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli.

Adesso dovrà dedicarsi al suo sport, agli allenamenti, è stato ovviamente distratto da tante altre cose ma ha intenzione di chiudere alla grande e di dare come sempre il meglio di se stesso anche come judoka.