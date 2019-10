Massimo Lopez a Domenica Live racconta l’infarto in scena, il dolore aumentava e si è fermato in tempo

Massimo Lopez a Domenica Live oggi tra ricordi, sorrisi e nostalgia, nuovi progetti ma oltre al ricordo di Anna Marchesini anche quei minuti sul palco in cui ha capito che forse stava avendo un infarto. L’attore ha intuito che l’indolenzimento che avvertiva al petto era strano, soprattutto perché aumentava con il passare del tempo e in breve tempo. Si è salvato la vita da solo, era in scena a Trani e a Barbara D’Urso oggi ha raccontato che a un certo punto ha iniziato ad avvertire quello strano indolenzimento al torace, era lieve ma strano perché non aveva fatto nessun esercizio fisico. Non poteva trattarsi dell’acido lattico a cui si è abituati quando ad esempio si fanno le flessioni in palestra. E’ proprio questo l’esempio usato da Massimo per far comprendere il tipo di dolore che avvertiva. Ha continuato a recitare ma continuando anche a tenere sotto controllo quel dolore, pensando che se aumentava doveva fermarsi. Si è dato un tempo, non ha fatto finta di niente, ed è stata la sua salvezza.

MASSIMO LOPEZ HA CAPITO CHE QUEL DOLORE ERA QUALCOSA DI GRAVE

“Mi sono dato un tempo. Mi sono detto, se questo dolore aumenta ancora nel prossimo minuto, blocco tutto e chiamo l’ambulanza. Dopo quel minuto, ho chiesto scusa a tutti e sono andato via. Ho detto di chiamare un’ambulanza. Hanno capito subito che era grave. Sono arrivato in ospedale in sette minuti. Sono stati tutti bravissimi”. Non ha perso mai i sensi, era cosciente di ciò che stava accadendo e che non aveva avvertito nessuno, non voleva fare preoccupare i suoi cari.

Un altro momento di forte emozione che non dà spazio alle risate, perché fa ancora troppo male, è la morte di Anna Marchesini. Ma Massimo Lopez confida che si sono sentiti fino all’ultimo momento, che ci sono dei messaggi di Anna che lui rilegge e ogni volta ancora ride.