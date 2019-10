A storie Italiane il figlio di Falcao che il calciatore ha abbandonato a due anni (Foto)

Cosa avrà indotto Falcao ad abbandonare il figlio Giuseppe a Roma quando aveva solo due anni? A Storie Italiane (foto) oggi si parla del grande campione di calcio della Roma, c’è suo figlio che ormai è un uomo, ha 38 anni ma non ricorda suo padre, al suo posto c’è chi l’ha cresciuto davvero perché Falcao l’ha lasciato quando è tornato in Brasile e non ha voluto mai vederlo. Giuseppe Falcao ha sempre saputo chi fosse suo padre, la storia d’amore tra la madre e il calciatore è durata un anno e mezzo. “Mia madre voleva avessi un padre” e da lì è iniziata una battaglia legale quando Giuseppe aveva 19 anni. Ha trascorso tutta l’infanzia e l’adolescenza senza avere il riconoscimento del padre.

PAOLO ROBERTO FALCAO DOPO AVERE ABBANDONATO SUO FIGLIO GIUSEPPE NON HA PIU’ VOLUTO VEDERLO

Quando aveva più o meno 6 anni sua madre si è legata a un altro uomo che è diventato il suo vero padre. Ha avuto la fortuna di avere una famiglia fantastica ma c’era sempre l’assenza “Io l’ho cercato ma adesso ho smesso di cercarlo perché non c’è interesse dall’altra parte. Non riesco proprio a trovare dall’altra parte una persona che dice non ti voglio sentire, è qualcosa che non esiste. Non mi ha mai voluto vedere, lo vivo nelle immagini e ho imparato a differenziare il calciatore dall’uomo ma non posso neanche parlarne male perché non ho mai avuto un confronto con lui. E’ questa assenza che rimane e penso me la porterò dietro per sempre”.





Anche in studio a Storie Italiane i commenti non possono che essere a sostegno di Giuseppe. Falcao per anni sembra avere rifiutato il test del Dna dicendo che aveva la fobia degli aghi. C’è chi si chiede se ne sia valsa la pena di fare soffrire tanto Giuseppe portando avanti una battaglia per tanti anni e ottenendo solo un cognome.





