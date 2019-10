Ramona Dell’Abate ha lasciato tutto per stare accanto a sua madre, ha raccontato della malattia a Vieni da me (Foto)

Bellissima come un tempo Ramona Dell’Abate ospite oggi a Vieni da me ha riempito lo studio di serenità, emozioni vere e semplici, di vita vera, di ricordi che sembrano così lontani ma anche di quel dolore che riguarda la sua famiglia, la malattia della sua mamma (Foto). La conduttrice che dagli anni ’80 ha lavorato da un programma all’altro entrando nelle case degli italiani aveva di certo ben altri progetti per la sua carriera ma sei anni fa ha deciso di fermarsi per amore, lo stesso amore che sua madre aveva sempre dato a lei. Forse è una storia come tante ma ascoltare Ramona Dell’Abate ricordando quanto fosse famosa dà un senso diverso a tutto il racconto. Le piacerebbe tornare in tv, di proposte ne ha avute varie ma confida che dovrebbe trovare una scusa con se stessa perché ogni giorno con tanto amore da sei anni si occupa di sua madre.

LA MAMMA DI RAMONA DELL’ABATE NON VEDENTE ALL’IMPROVVISO

“Mia mamma fino a 80 anni è stata una donna pazzesca” aveva un solo timore, di perdere la vista. La solita visita di controllo dall’oculista confermava che vedeva benissimo ma dopo sei mesi si è svegliata e da un occhio non vedeva più niente. “E’ come se si fosse staccato un filo, si era danneggiato il nervo ottico. Dopo più di un anno l’avevamo convinta che non era infettivo e che non avrebbe perso l’altro occhio, invece succede che gli prende anche l’altro occhio”. A quel punto la sua vita è cambiata. Ramona ha lasciato tutto per sua madre: “Improvvisamente la sua vecchiaia era diventata così insopportabile”.





La conduttrice stava organizzando un lungo viaggio, non l’ha più fatto: “Lei non ha mai avuto bisogno di nessuno ma adesso aveva bisogno della mia presenza, sempre”. Racconta di una famiglia che prima era piena di allegria e adesso è triste, che quando lei va a casa della mamma ogni giorno prima di entrare deve fare un lungo respiro. Tutto è diventato complicato e sua madre per certe cose vuole solo lei. Sarebbe davvero bello rivedere Ramona Dell’Abate in tv magari ritornando con Ballando con le Stelle a cui risponderebbe subito sì, sarebbe la sua occasione meritatissima.





Ramona Dell’Abate ha lasciato tutto per stare accanto a sua madre, ha raccontato della malattia a Vieni da me (Foto) ultima modifica: da