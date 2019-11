Domenica Live anticipazioni: gli ospiti del 3 novembre con “Madonna” e sorprese

Come di consueto da Pomeriggio 5 arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Domenica Live. Che cosa accadrà nella puntata del programma di Barbara d’Urso in onda il 3 novembre 2019 come sempre alle 17,20? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti gli ospiti che parteciperanno al programma di Canale 5. Iniziamo dal torneo Domenica Alive. Come saprete i Vip si mettono in gioco per interpretare cantanti, scene di film o di cartoni animati. La scorsa settimana abbiamo tutti sognato con Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta che hanno vestito i panni de La Bella e la Bestia. Questa settimana il mood sarà sicuramente diverso visto che la protagonista del torneo sarà niente poco di meno che Francesca Cipriani. L’ex pupa vestirà i panni di Madonna. E la sua sarà una interpretazione memorabile. Ha scelto persino il brano sul quale esibirsi. La vedremo scendere in pista sulle note di Like a Virgin per una prova che vale davvero i nostri 5 minuti davanti alla tv, anche voi non vedete l’ora?

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DEL 3 NOVEMBRE 2019

Nella puntata di Domenica Live in onda domenica pomeriggio, vedremo una grande ospite. Sarà in studio con Barbara d’Urso la moglie di Mike Bongiorno. Daniela rivedrà con la conduttrice momenti indimenticabili della carriera del grande Mike e sarà protagonista di una dolce D’Urso intervista durante la quale non mancheranno le sorprese.

La conduttrice ha poi rivelato che ci saranno anche dei bambini appena nati ma che per il momento non può aggiungere molti altri dettagli.

A DOMENICA LIVE MAURO MARIN INCONTRA PER LA PRIMA VOLTA SUO FIGLIO

Ma una super esclusiva di questa puntata di Domenica Live riguarda Mauro Marin. L’ex concorrente del Grande Fratello, che come saprete è stato di recente ricoverato in un ospedale psichiatrico, dopo un periodo difficile, ha deciso, adesso che sta meglio ed è uscito, di riconoscere finalmente suo figlio. Nella puntata di Domenica Live del 3 novembre quindi Mauro, incontrerà il suo bambino, con Jessica la sua ex compagna e parlerà del brutto periodo che ha passato e di come oggi affronta la vita, una nuova vita da passare al fianco del suo bambino.

Nessun indizio invece sulla busta choc ma non ci sarà in studio nessuno della famiglia Henger. Infatti la d’Urso ha annunciato che Eva e Lucas si incontreranno nell’ascensore di Live.

L’appuntamento con Domenica Live è per il 3 novembre 2019 su Canale 5 alle 17,20 circa subito dopo Il segreto.