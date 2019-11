Chiara Galiazzo a Vieni da me fidanzata con Puntino, spiega la scelta del famoso cappottino (Foto)

Chiara Galiazzo a Vieni da me soddisfa la curiosità di chi vuole sapere se è fidanzata (foto). Sì, lo è e si chiama Puntino. Fa sorridere tutti ma la cantante spiega che è Puntino proprio perché nelle foto lui si vede sempre da lontano, un puntino… Però esiste, e anche da un po’ di anni. Si amavano già prima di X Factor ma con quella esperienza in tv la loro storia si era interrotta per poi tornare più forte di prima. Puntino non desidera mostrarsi, un po’ come tante persone che circondano Chiara nella sua vita privata, non vogliono esporsi, basta lei per tutti. Sorride sempre durante l’intervista con Caterina Balivo e in un solo momento non ce la fa a trattenere del tutto le lacrime, quando parla di sua nonna. “E’ stata la mia più grande fan” riesce a dire solo questo e poi ha bisogno di qualche secondo per non piangere. Era della nonna il cappotto che ha indossato per il provino di X-Factor, l’aveva preso dal suo armadio. La sua nonna non c’è più ma ha fatto in tempo a vedere il suo successo.

CHIARA GALIAZZO A MILANO PER L’UNIVERSITA’ MA STUDIAVA ANCHE MUSICA

Si era trasferita a Milano per studiare economia, si è laureata pochi mesi prima di partecipare al talent ma la sua passione è sempre stata la musica e la sua nonna le pagava le lezioni. La sua nonna ha sempre creduto nel suo talento e aveva ragione.





Sette anni di provini, dai 18 ai 25 anni e alla fine è arrivato X Factor: “Quando mi sono presentata a X Factor mi sono detta: Chiara basta, smettila di crederci perchè sono tutti raccomandati” invece è poi arrivato il successo, la vittoria con Morgan, Sanremo e i suoi dischi.