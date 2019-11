Gigi Finizio a Vieni da me, una sorpresa che spaventa Caterina Balivo e l’album dei suoi ricordi (Foto)

Tra una canzone e l’altra di Gigi Finizio, ospite oggi a Vieni da me, tanti ricordi dall’album del cantante partenopeo e tra questi anche uno che riguarda Caterina Balivo (foto). A sorpresa arriva Rossella che consegna un pacco regalo tra le mani di Gigi ma in realtà è un dono per la Balivo. Apre la scatola ed è una vecchia videocassetta, non ne conosce il contenuto e guarda gli autori un po’ spaventata. Un po’ di imbarazzo e si scopre che è stata la protagonista di un video di Finizio che conferma: “Posso dire che nella mia vita ho avuto il privilegio di avere attrice in un mio video Caterina Balivo; era il 2003”. Hanno fatto innamorare tante coppie le canzoni di Gigi che confessa che per un periodo di tempo ha scelto di fermarsi e mentre qualcuno pensava che stesse per arrendersi è invece tornato più forte di prima con un nuovo album e tanti pezzi inediti. A Vieni da me oggi ha infatti presentato il suo nuovo singolo “Io non mi arrendo”.

GIGI FINIZIO E UN AMORE UNICO PER SUA MOGLIE

31 anni di matrimonio, due figli grandi che stanno realizzando i loro desideri, ma è lei a cui ha dato il suo primo bacio, è lei la donna che da sempre gli è accanto e lo sostiene. Ammette che non è sempre facile stargli dietro, ovvio che non tutto sia sempre perfetto e romantico come i testi delle sue canzoni. Da Fotografia a Voglio lei, Amore amaro ma oggi Io non mi arrendo è il suo nuovo inizio dopo una lunga carriera.





“Non esiste proprio che mi arrendo” sottolinea l’ospite di oggi di Caterina Balivo e al pubblico dice: “Tutto questo viaggio si conclude il 6 giugno prossimo allo stadio San Paolo, uno spettacolo che voglio dedicare alla mia gente”. Si concluderà ma è solo un nuovo inizio.