La miglior Michelle Hunziker della stagione è su RaiPlay con Fiorello e Viva RaiPlay

In queste ultime settimane Michelle Hunziker ne avrà lette di ogni. Dopo la sua partecipazione ad Amici Celebrities, nel ruolo assolutamente inadatto a lei, le critiche non sono mancate. Lucidamente però, era chiaro a tutti che il problema non fosse Michelle ma il format in generale e il fatto che si fosse pensato a lei in una conduzione che non le dava stimoli e spazio. In quella occasione Michelle ha svolto il suo compitino, non mettendoci del suo, e questo era evidente a tutti. Il vero scoop, se così possiamo chiamarlo, è che la migliore Michelle Hunziker di questa stagione televisiva l’abbiamo vista in Rai, a RaiPlay precisamente per Viva RaiPlay ( anche se lei non può citare la Rai). Nella puntata del programma di Fiorello in onda ieri 20 novembre 2019 su RaiPlay, la conduttrice è stata protagonista della serata al fianco dello showman. E chi non ha pensato a quanto insieme sarebbero perfetti per il prossimo Festival di Sanremo, su le mani, come direbbe Fiorello…Michelle è quello che abbiamo visto su Raiplay. Attenta alla scaletta se serve, sorridente, simpatica, giocosa e gioiosa, straripante, piena di energia. Insieme ci hanno ricordato i tempi d’oro di Zelig anche se oggi Michelle ha un livello artistico molto più alto, nonostante siano pochi a riconoscerglielo, noi siamo tra quelli.

MICHELLE HUNZIKER PERFETTA IN #VIVARAIPLAY AL FIANCO DI FIORELLO

Immaginiamo che ci saranno i soliti criticoni pronti a dire che era tutto studiato a tavolino, che era tutto fin troppo perfetto visto lo stile di Fiorello. E ci sta perchè Michelle è anche questo, una che non sbaglia. Canta, recita, balla, diverte e si diverse, cosa non da poco. Ma davvero si può chiedere di più alla conduttrice? Il vero peccato è che a Mediaset non lo abbiano ancora capito condannandola al flop con programmi come Amici Celebrities. E il secondo problema è che Canale 5 non è più la rete che con Zelig faceva anche 7 milioni di spettatori incollati alla tv, ricordiamocelo quando con troppa facilità critichiamo artisti del calibro di Michelle.

Poi chiaramente, ognuno ha il proprio gusto…

Il nostro gusto ci porta a pensare che con Fiorello, Emma e Michelle ogni show sarebbe davvero perfetto!

E ci viene da aggiungere: per fortuna che c’è Viva RaiPlay dove tutto questo è possibile!