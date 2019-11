Nunzia De Girolamo di notte ha paura di non trovare sua figlia nel letto (Foto)

E’ una mamma molto presente per sua figlia Nunzia De Girolamo e a Vieni da me però ammette che è troppo apprensiva, c’è sempre per la sua bambina ma forse è davvero sempre troppo presente (foto). La sua bimba ha 7 anni, si commuove Nunzia guardando le immagini di quando era concorrente a Ballando con le stelle e sua figlia le fece una sorpresa. E’ passato un po’ di tempo ma non è cambiato niente, vorrebbe essere sempre dove sta lei per difenderla in ogni situazione ma sa che è sbagliato perché deve camminare sulle sue gambe e vivere anche le esperienze negative. Per far comprendere quanto sia una mamma apprensiva racconta che si sveglia nel cuore della notte e va a controllarla perché a paura di non trovarla nel suo letto. Tante mamme si ritroveranno nelle sue parole ma a 7 anni è un po’ grande forse per controllarla ancora di notte. Si rimprovera da sola per questo ma non riesce a essere più distaccata.

NUNZIA DE GIROLAMO UNA MAMMA SEMPRE PRESENTE FORSE TROPPO

C’è sempre per la sua bambina ed è capace di limitarsi in ogni sua cosa; anche se è piena di impegni per lavoro si definisce la classica mamma italiana: “Io sono una mamma molto presente e nonostante la mia vita molto impegnata io sacrifico me stessa”.





Ha subito delle minacce di morte quando era ministro e la sua paura principale era per sua figlia: “Quando decisi che la vicenda della Terra dei fuochi doveva diventare nazionale abbiamo fatto un decreto e sono andata a fare un sopralluogo e mi sono trovata in un angolo con delle persone non raccomandabili. Poi sono arrivate le minacce di morte e mi è successo anche di recente”. Nunzia aggiunge che quando non sei mamma sei più incosciente “poi con una figlia hai paura”.