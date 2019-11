20 anni che siamo italiani: tantissimi ospiti per lo spettacolo di Vanessa Incontrada e Gigi d’Alessio

La musica ancora protagonista su Rai 1. Non solo al sabato sera con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero pronti a raccontare le storie di grandi artisti italiani. La musica è di casa anche al venerdì sera con Gigi d’Alessioi e Vanessa Incontrada protagonisti, da questa sera, del programma 20 anni che siamo italiani. In onda da oggi 29 novembre 2019 il programma arriva nel venerdì sera di Rai 1 e vuole raccontare una fetta della storia del nostro paese. Per Gigi d’Alessio 20 anni di successi, dal suo primo importante Sanremo e per Vanessa Incontrada 20 anni dalla affermazione fuori dalla Spagna con il grande successo avuto anche in Italia, prima come modella poi come conduttrice e attrice. Gigi, Vanessa e i loro grandi ospiti si divertiranno ed emozioneranno il pubblico, attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese.

Ma vediamo qualche dettaglio in più sulla prima puntata di 20 anni che siamo italiani in onda oggi 29 novembre 201 su Rai 1.

20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI IN ONDA OGGI 29 NOVEMBRE 2019 SU RAI 1: GLI OSPITI

Nella prima puntata, sul palco insieme ai due conduttori, ci saranno: Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché.

A proposito dei grandissimi ospiti chiamati per questo evento su Rai 1, domenica scorsa da Domenica IN Mara Venier si era lasciata andare a un piccolo sfogo: “Adesso capisco perchè nel mio programma non viene nessuno, li hanno dati tutti a voi gli ospiti“. In quest giorni Mara infatti sta registrando le puntate del suo nuovo programma in onda a dicembre su Rai 1, La porta del cuore.

Ma torniamo alla serata di oggi.

Una grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa insieme ad artisti che, in questi ultimi due decenni, sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti.

“20 anni che siamo italiani” farà anche il giro del mondo. Sarà infatti Rai Italia a proporre lo show di Rai1 con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio nelle Americhe, in Asia, Oceania e Africa.