Federica Punturiero a Vieni da me, continua il giallo sulla scomparsa di sua madre Maria Chindamo (Foto)

Aveva solo 15 anni Federica Punturiero (foto) quando ha visto per l’ultima volta la sua mamma, Maria Chindamo, era passato solo un anno dal suicidio di suo padre. Federica adesso è magiorenne e ha voluto partecipare a Vieni da me per riaccendere i riflettori su questa storia, sulla scomparsa di sua madre. A maggio di quest’anno anche il Tg si è occupato di nuovo di questo giallo ipotizzando anche la lupara rosa, un delitto per restituire onore al marito di Maria. Non si esprime su questo Federica e non la fa nemmeno lo zio Vincenzo quando entra in studio. L’ospite di Caterina Balvio racconta in poche frasi cosa è accaduto qualche anno fa. Sua madre chiese la separazione al suo papà che poco dopo si è tolto la vita senza che qualcuno potesse sospettare un gesto del genere. Forse non ha retto a quel dolore nonostante tutto apparisse normale, tutto come sempre. I genitori di Beatrice continuavano ad avere un ottimo rapporto tra loro, per i figli era lo stesso, niente lasciava presagire quella morte e mai lei o altre persone della sua famiglia hanno pensato che il suicidio fosse per colpa di Maria.

L’ULTIMO RICORDO CHE HA FEDERICA DI SUA MADRE

Maria Chindamo era serena, niente di così lontano da una vita normale. La sua ultima mattina ha saluto la figlia con un bacio ed è andata in azienda. Federica ricorda la telefonata della nonna, l’arrivo dello zio, dei carabinieri. La sua macchina fu trovata piena di sangue e capelli, ma di Maria nessuna traccia. Spera di sapere la verità sua figlia, di avere una tomba su cui piangere. Studia giurisprudenza, il suo desiderio è di diventare magistrato.





Della sua mamma più di tutto le manca il sorriso: “Riusciva a sorridere sempre e a trasmettere felicità. Mi ha insegnato a essere sempre libera e a fare le mie scelte in modo libero. Ad agire sempre in modo corretto, anche questo ha influito sulla scelta dei miei studi”. Le indagini andranno avanti, la nonna di Federica spera ancora che Maria sia viva, gli altri forse non ne hanno più di speranza ma vorrebbero almeno giustizia.