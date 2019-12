Alexia a Vieni da me confida il vuoto che ha provato, il desiderio di diventare mamma (Foto)

Tutti scatenati oggi a Vieni da me con l’arrivo di Alexia in studio; è lei la prima ospite di Caterina Balivo e mentre Mr Paul ci fa ascoltare le sue tante canzoni di successo ha molto altro da dire (foto). Alexia preferisce essere Alessia, la moglie e la mamma che è oggi, che ha voluto diventare dopo la vittoria del Festival di Sanremo. Non si è ami sentita una star ed è un termine che non lei piace. Sempre attuali i suoi brani dance ma a Sanremo vinse con un brano ovviamente in italiano e scritto da lei. A Vieni da me spiega il suo momento di vuoto proprio quando erano arrivate consacrazione e grandi soddisfazioni: “Dopo Sanremo ho messo un bel tassello, ho raggiunto un mio obiettivo, una cantante che cantava non solo canzoni dance, brani facili ma che sapeva anche scrivere. Poi ho sentito un vuoto dato anche dalla mancanza di una vita normale”. Non vuole essere fraintesa, aveva tanto ma le mancava un amore vero e le cose semplici e soprattutto aveva voglia di maternità.

ALEXIA RICEVE UNA SORPRESA DA SUO MARITO

Confessa che non poteva conciliare lavoro e famiglia perché è pigra e poi perché: “Sono convinta che ci sono delle cose per noi donne da cui non possiamo prescindere e tu lo sai perché ci siamo incontrate in palestra e tu avevi i capelli dritti” si rivolge a Caterina Balivo e poi prosegue: “La maternità ti fa maturare, c’è un tempo per ogni cosa, devi avere pazienza, devi aspettare e l’attesa di fa maturare tanti pensieri ed è ciò che vorrei dire ai giovani. Se a esempio vuoi imparare a suonare uno strumento, studia, non arriva subito, ci vuole tempo”.





Si è quindi fermata dopo quella vittoria, ha lasciato per un po’ la sua musica ed è diventata mamma, ha avuto le sue due bambine nel 2007 e nel 2010. Arriva un mazzo di fiori con un biglietto, sono di suo marito che si è fermato come anni fa quando ha iniziato a corteggiarla: “Mio marito è il mio number one e sempre lo sarà”.





