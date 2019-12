La pausa natalizia per i programmi di Barbara d’Urso: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso pronti a chiudere i battenti

Il Natale si avvicina, mancano ormai pochissimi giorni alle feste ed è tempo di programmazione natalizia. I palinsesti cambiano e ovviamente, come potrete immaginare, cambia anche la programmazione di Canale 5. I programmi del day time vanno in pausa e tra questi anche quelli di Barbara d’Urso che ama godersi il Natale in compagnia della sua famiglia.

Fino a quando andranno quindi in onda Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso? Ecco il calendario delle ferie per i programmi condotti da Barbara d’Urso, pronta a godersi il meritato riposo!

FINO A QUANDO ANDRA’ IN ONDA DOMENICA LIVE?

Il programma del pomeriggio della domenica di Canale 5 che da settembre va in onda alle 17,20 sarà il primo a chiudere i battenti. L’ultima puntata di Domenica Live andrà in onda il 15 dicembre. Domenica in particolare il programma della d’Urso si sfiderà tra l’altro con lo speciale dedicato a Telethon e non con Da noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini.

FINO A QUANDO ANDRA’ IN ONDA LIVE-NON E’ LA D’URSO ?

L’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso andrà in onda il 16 dicembre 2019. L’anno si chiude con una puntata al lunedì mentre nel 2020 il programma torna in quella che era stata la collocazione principale nella passata stagione. Barbara d’Urso riconfermata in prime time nella sera del mercoledì. Si tornerà probabilmente l’8 gennaio 2020 anche se la data non è certa per cui il ritorno potrebbe essere invece nel mercoledì successivo.

FINO A QUANDO ANDRA’ IN ONDA POMERIGGIO 5?

Pomeriggio 5 si è confermato il programma migliore condotto da Barbara d’urso. Leader nella sua fascia d’ascolto, Pomeriggio 5 è il programma che fa registrare ascolti imbattibili in quella fascia oraria ( il pomeriggio di Canale 5 in generale va benissimo anche grazie a Uomini e Donne e alle soap della rete). L’ultima puntata di Pomeriggio 5 andrà in onda il 20 dicembre e di dovrebbe poi tornare in onda il 7 gennaio 2020.