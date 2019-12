Vieni da me oggi non va in onda: come cambia il 12 dicembre 2019 la programmazione di Rai 1

Piccola variazione oggi nel palinsesto di Rai 1. La programmazione del pomeriggio infatti non sarà la classica del quotidiano della rete ammiraglia Rai. Il pubblico di Caterina Balivo oggi dovrà fare a meno del suo programma. Il 12 dicembre 2019 infatti non va in onda Vieni da me. Al posto del programma del pomeriggio di Rai 1 il pubblico potrà seguire per un’ora e mezza circa una puntata speciale del Tg 1 dedicata alla Strage di Piazza Fontana a Milano, nel 50esimo anniversario dal giorno maledetto. Una programmazione speciale quella di oggi che prevede poi anche in prima serata, la messa in onda di un film che ricorda proprio questa bruttissima pagina della storia del nostro paese.

Ma torniamo alla programmazione del pomeriggio, cosa vedremo il 12 dicembre 2019?

VARIAZIONI DI PALINSESTO IL 12 DICEMBRE 2019: ECCO COSA VEDREMO OGGI

Alle 14 non andrà in onda Vieni da me. Al posto del programma di Caterina Balivo ci sarà uno speciale su Piazza Fontana, la strage che costò la vita a 17 persone.

Seguiremo quindi dalle 14 “Milano: 50° anniversario della Strage di Piazza Fontana” alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, – a cura del Tg 1 (dalle 14.00 alle 15.30).

Alle 15,30 la linea dovrebbe passare, per pochi minuti a La vita in diretta. Alberto Matano e Lorella Cuccarini dovrebbero condurre una mini fetta del programma di Rai 1 per poi cedere la linea a Il Paradiso delle signore che dovrebbe andare in onda regolarmente alle 15,40 su Rai 1.

La vita in diretta torna poi alle 16,50 con una nuova puntata nella sua classica versione.

Vi ricordiamo che questa sera andrà in onda la docu-fiction di Francesco Micciché “Io ricordo. Piazza Fontana” con Giovanna Mezzogiorno, Nicole Fornaro, Anna Ferruzzo, Simone Gandolfo e Lorenzo Cervasio. L’opera ricostruisce la lunga e complessa vicenda processuale che ha cercato di dare un nome ai mandanti e agli esecutori della strage attraverso il punto di vista di Francesca Dendena, la figlia di una delle vittime e Presidente dell’Associazione Famigliari delle vittime della Strage di Piazza Fontana, interpretata da Giovanna Mezzogiorno.