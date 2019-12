Fiordaliso a Storie Italiane, dal primo Sanremo a oggi com’è cambiata la meravigliosa cantante (Foto)

La sua voce è inconfondibile ma di certo nel tempo Fiordaliso è cambiata molto e oggi ospite a Storie Italiane abbiamo visto la sua trasformazione nel tempo (foto). Ben nove volte sul palco del festival di Sanremo per lei che ha cantato i brani che ancora oggi tutti conoscono. Più strega o più fatina? “Siamo tutte streghe dentro” risponde l’ospite di Eleonora Daniele ma la domanda arriva per gli abiti e il trucco di Fiordaliso che a teatro interpreta la strega del mare per il musical La Sirenetta. Da Non voglio mica la luna a Se non avessi te e con questo brano siamo all’edizione del 1989 del festival di Sanremo, ben 30 anni fa. Le immagini che scorrono e che ci riportano sul palco dell’Ariston mostrano il cambiamento ma lei è sempre meravigliosa e la sua voce non ha mai perso la grinta e la capacità di emozionare. La Daniele mostra anche l’edizione speciale di Tale e Quale Show, la puntata in cui Fiordaliso interpretava Tina Turner; c’era anche Fabrizio Frizzi nei panni di Piero Pelù.

A STORIE ITALIANE FIORDALISO E LA SUA CASTITA’

Da mesi si parla spesso di castità nel programma di Rai 1 Storie Italiane e Fiordaliso rivendica di essere stata la prima a dichiarare in tv la sua castità. “Io sono stata la prima a dire di essere casta, anni fa. Adesso sono fidanzata con due meravigliosi cagnolini, sono nonna e sto bene così. Si di me puoi fare poco Roberto” ha commentato la cantante rivolgendosi al direttore di Novella 2000.

LE FOTO DI FIORDALISO DA STORIE ITALIANE LE IMMAGINI DEI VECCHI FESTIVAL DI SANREMO

E’ nonna felice oggi ma non una nonna speciale, bellissima negli abiti da strega perfida de La Sirenetta e capace di far divertire sempre tutti con le sue canzoni, di emozionare, di riempirci di ricordi e di emozioni.