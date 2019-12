Caterina Balivo del 2019 butta la panciera ma ne compra una più piccola (Foto)

Puntata speciale oggi a Vieni da me per Caterina Balivo che ha buttato via la panciera e con grande soddisfazione ha annunciato che può passare a una taglia più piccola (foto). Dalla M alla S e quindi la Balivo come tante donne indossa l’intimo modellante, quello che ti fa apparire perfetta. Non è la prima vip che confessa di indossare la panciera sotto i suoi abiti aderenti, un modo per molte di sentirsi più sicure. Per appiattire la pancia, per stringere magari un po’ i fianchi, per evitare rotolini o altro, la panciera è l’amica fidata di moltissime donne, giovani e meno giovani. Magari il nome panciera non è bellissimo ma è il risultato che conta. La conduttrice di Vieni da me è magrissima ma anche lei ha il suo peso forma a cui voleva tornare dopo la secondo gravidanza. Dalla nascita di Cora i primi chili sono andati via subito ma confessa che ci ha messo due anni e mezzo per eliminarli tutti.

CATERINA BALIVO CAMBIA PANCIERA

Non dice addio alla panciera, la cambia con una taglia più piccola. “Finalmente sono passata dalla M alla S e butto via la panciera vecchia” ha esclamato mettendola dentro al contenitore trasparente. “I chili della gravidanza sono andati via, sono passati due anni e mezzo”. Opsite in studio Lorenzo Crespi che ha voluto buttare il cellulare, ma era solo una battura per gli errori commessi con i suoi sfoghi sui social.





Anche Rachele vuole buttare via qualcosa ed è il ferro da stiro: “Perché stiro troppo il sabato e non mi viene mai bene come la mia mamma”. Rossella più che buttare via qualcosa fa una promessa, quella di dimagrire, di buttare via un po’ di chili e i dolci; un buon proposito per il 2020. Voi cosa gettate via dell’anno vecchio?