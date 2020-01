Renato Balestra a Vieni da me, l’incidente assurdo mentre stava entrando in auto (Foto)

E’ vivo per miracolo Renato Balestra che ospite oggi a Vieni da me si è commosso ricordando l’incidente (foto). Non tutti magari lo sanno o forse non tutti lo ricordano ma è stato un momento terribile per lo stilista, ha visto la morte con gli occhi, ha creduto davvero di non farcela. “Ancora adesso mi emoziona un po’” confessa Balestra alla Balivo raccontando che quel giorno e in quel momento stava uscendo da un ristorante e stava con un piede sul marciapiede e uno fuori, così lo spiega nel programma di Caterina Balivo. Stava per salire in auto, nella sua macchina che era perfettamente parcheggiata dentro la striscia la bianca. Un autobus è arrivato e non l’ha visto, l’ha preso in pieno. Qualcuno ha poi riferito che l’autista del bus era al telefono, distratto. Non si è mai saputo davvero cosa sia accaduto ma l’importante è che oggi può ancora raccontarlo.

RENATO BALESTRA HA VISTO LA MORTE CON GLI OCCHI

Così in forma e sempre pieno di grande energia al punto che Caterina Balivo gli chiede cosa prende per essere sempre così carico. Niente, non soddisfa la curiosità e non parla nemmeno di un integratore, così come non parla dei presunti ritocchini che lo lasciano sempre giovane.





Di quell’incidente Balestra ricorda anche i pompieri, l’ambulanza. “E’ andata davvero vene perché sono qui a raccontarvi la mia storia”. In un attimo gli è sembrato che la sua vita stesse per terminare ma la fortuna era dalla sua parte, un incidente terribile ma oggi è in tv e continua con la sua moda, con il suo talento.

Parla delle sue due figlie di cui è molto orgoglioso, lavorano nella sua azienda ma nessuna delle due ha ereditato il suo talento nel disegnare gli abiti, nella moda.





Renato Balestra a Vieni da me, l’incidente assurdo mentre stava entrando in auto (Foto) ultima modifica: da