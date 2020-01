Tina Cipollari attaccata a Uomini e Donne: “Tu non cammini rotoli”. E lei risponde: “Cinghiale di [email protected]” (VIDEO)

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi 13 gennaio 2020 non era iniziata nel migliore dei modi per Tina Cipollari visto che la bilancia, ha proclamato un suo aumento di peso. Poco, giusto un chilo come era prevedibile dopo le vacanze di Natale. E di peso purtroppo si è parlato anche nel siparietto, non proprio edificante, che c’è stato a metà puntata che ha visto Tina e un signore del pubblico protagonisti.

Tutto è iniziato quando Gemma Galgani era al centro dello studio, Tina ancora una volta si è scagliata contro la dama torinese e il pubblico si divide. Un signore prende parola, anche grazie a Maria de Filippi che gli dà il microfono e dice che Tina “non arriverà neppure a quell’età ” alludendo alla forma fisica. Tina inizia subito a scagliarsi contro la persona del pubblico facendo le corna come a voler dire che lei a quell’età spera di arrivare. Il signore corregge subito il tiro dicendo che non si riferisce all’età ma al fisico che è molto diverso visto che Gemma è molto magra rispetto a Tina.

TINA CIPOLLARI ACCUSATA DA UN SIGNORE NEL PUBBLICO LO INSULTA

“Tu vai sempre ad ingrassare e hai la tendenza ad ingrassare, ingrasserai sempre, tu aumenterai di peso non sei come Gemma!” ha continuato il signore del pubblico mentre Gemma e Tina a centro studio battibeccavano. Le offese verso Tina non sono finite: “Non cammini, tu rotoli” ha detto il signore a Tina.

L’opinionista di Uomini e Donne sbotta: “Cinghiale di mer*a, vai a caga*e!” e continua “Ma poi che c’entra?” . Il signore cerca di metterci una pezza: “Comunque sei una persona piacente, non grassa, formosa!” Anche Tinì prende le parti di Tina Cipollari, chiarendo che: “Gemma è una bellissima donna ma non ha mai avuto figli! Questo corpicino qua ha avuto tre figli!” .

🤘 😂 #UominieDonne Publiée par Uomini e Donne sur Lundi 13 janvier 2020

Gli animi si scaldano mentre Maria continua a ridersela e forse tutto questo stavolta si poteva evitare.