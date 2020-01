Drupi con la moglie a Vieni da me, ed è proprio lei “Piccola e Fragile” (Foto)

Non si incontravano da un po’ di tempo Drupi e Caterina Balivo e oggi è riuscita a portarlo in trasmissione, nella sua Vieni da me ma c’è altro perché il cantante era in coppia con sua moglie Dorina (foto). Dopo Nathalie Guetta e Natasha Stefanenko è lui a sfogliare l’album di famiglia su Rai 1. Un po’ scomodo sul divano bianco ha ricordato che l’ultima volta che ha incontrato la conduttrice lei correva dietro al marito, hanno preso lo stesso aereo. Il cantante racconta anche di Mia Martini, la sua Mimì, lei è stata il suo grande amore musicale, una sua grande amica: “E’ la persona che involontariamente mi ha dato il successo”. Drupi confida che aveva smesso di suonare e aveva iniziato a fare l’idraulico poi arrivò la telefonata di un amico. Doveva scrivere un pezzo per Mia Martini, l’avrebbe presentato a Sanremo. A 15 giorni dal festival Mimì decise di non partecipare e vollero Drupi sul palco, quella canzone era Vado via. Fu un successo che tutti ricordano ancora e che gli aprì la strada alla lunga carriera. Arrivò ultimo a Sanremo ma di quella canzone furono vendute milioni di copie.

DRUPI CERCAVA DELLE CORISTE E TROVO’ SUA MOGLIE DORINA

Era il 1973 il cantante cercava delle coriste per Vado via e Dorina all’epoca cantava, si sono conosciuti così e innamorati. E’ dolcissima la moglie di Drupi, piccola e appare fragile proprio come la famosa canzone. “Sei tu la protagonista di Piccola e Fragile” le chiede la Balivo. Dorina lascia che sia suo marito a raccontare: “Volevamo scrivere una canzone d’amore e quindi ho visto questa corista piccolina e fragile ed è nata”. Altro enorme successo, in molti la ricordano anche come colonna sonora della soap opera Topazio.

Dolcissimi insieme hanno regalato al pubblico di Vieni da me l’esibizione del brano Finalmente canto. Un amore che dura da tantissimi anni, emozionante vederli insieme.





