Carlo Conti torna in prima serata con La Corrida per un venerdì all’insegna della risata

Il fine settimana ha bisogno di un programma divertente e spensierato come può essere La Corrida e Rai 1 decide di regalare al pubblico la terza edizione condotta da Carlo Conti. La Corrida sbarca oggi 21 febbraio 2020 in prima serata con una nuova edizione che promette di portare tanto divertimento, allegria e sane risate in prima serata. Anche in questa edizione, Carlo Conti sarà affiancato dalla ‘valletta ufficiale’ Ludovica Caramis e dalla valletta del pubblico. Insieme a loro, per la prima volta, una inusuale “Giuria di esperti” (tutti concorrenti delle precedenti edizioni del programma) commenterà alla sua maniera quanto di buono (o di meno buono…) si vedrà sul palcoscenico. Ma vero e solo giudice della competizione resta come sempre il pubblico in studio.

Vediamo le novità e le anticipazioni di questa prima serata.

LA CORRIDA PARTE QUESTA SERA SU RAI 1: LA PRIMA PUNTATA IL 21 FEBBRAIO 2020

Dunque, dopo il grande affetto del pubblico dello scorso anno ritorna in tv lo storico programma di casa Rai, prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Sono passati più di 50 anni dal debutto (in radio) di quello che si può definire come il primo e vero talent dedicato a veri e inimitabili ‘dilettanti’, indissolubilmente legato ai suoi ideatori Corrado e Riccardo Mantoni. Ovviamente si spera di ritrovare il pubblico che ama questo genere di programmi per poter conquistare anche il prime time del venerdì. Rai 1 al momento si mostra debole in soli due giorni alla settimana: il sabato che vede il trionfo di Maria de Filippi e il mercoledì ( molto dipende però dalla proposta, questa settimana disastrosa con un film che ha fatto realmente un flop clamoroso). La novità di questa edizione è anche una patata bollente per Carlo Conti: dalla prossima settimana infatti la sfida agli ascolti sarà con Maria de Filippi che per tre venerdì consecutivi andrà in onda contro La Corrida con Amici. Non ci resta che attendere i dati di ascolti per capire come se la caverà Carlo Conti!

“La Corrida” resta fedele all’originale, con tutti gli elementi tradizionali: l’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli, il semaforo posto al centro del palco, il pubblico, proveniente da ogni parte d’Italia, che con pentole, fischietti, campanacci o applausi dimostrerà di avere apprezzato o meno le varie esibizioni in gara. Carlo Conti osserverà le proposte di ogni concorrente seduto sullo sgabello, a un passo dalle quinte.

“La Corrida” è una produzione Rai in collaborazione con Banijay Italia. Gli autori sono Mario d’Amico, Emanuele Giovannini, Federico Lampredi, Antonio Miglietta, Paola Papa, Veronica Salvi, Leopoldo Siano. Autore Rai: Anna Rita Cammerata. Direttore d’orchestra Pinuccio Pirazzoli, la regia è di Maurizio Pagnussat.