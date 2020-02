Emergenza Coronavirus in tv: Storie Italiane e Mattino Cinque informano e gli ascolti sono altissimi

L’emergenza Coronavirus tiene a casa miglia di italiani che si informano davanti alla tv e sul web in merito a quello che sta succedendo. Le notizie in tempo reale non mancano e anche i programmi di informazione cambiano le loro scalette per lasciare spazio a interventi in diretta di chi si trova nelle zone interessate dal virus ma anche di chi sta cercando di trovare soluzioni, dal Premier Conte ai rappresentati delle regioni.

Gli ascolti del day time cambiano e crescono. In particolare, analizzando quelli che sono stati i dati auditel del mattino del 24 febbraio 2020, si può notare come questa settimana sia iniziata sicuramente molto bene per Storie Italiane e Mattino 5. Sia durante la trasmissione di Rai 1 che durante quella di Canale 5, il tema principale è stato appunto il coronavirus con le testimonianze, con le interviste e con gli aggiornamenti sul numero dei contagiati. Gli italiani vogliono informarsi e questi programmi hanno anche la responsabilità di portare la giusta tranquillità nelle case di chi segue le dirette, come stanno facendo. Ottimo il lavoro di Storie Italiane con Eleonora Daniele e i suoi inviati in giro per l’Italia e ottimo anche l’impegno di Federica Panicucci e Francesco Vecchi che tra l’altro, da Milano, toccano ancora di più con mano quello che sta accadendo.

Mattino 5 infatti, a differenza di Storie Italiane che ha ospiti e pubblico in studio essendo in diretta da Roma, subisce le conseguenze dell’ordinanza della regione Lombardia che ha consigliato di evitare di avere il pubblico negli studi televisivi.

Ma vediamo i numeri.

ASCOLTI TV 24 FEBBRAIO 2020: MATTINO 5 E STORIE ITALIANE DA RECORD

Vediamo quindi i dati auditel relativi agli ascolti di ieri lunedì 24 febbraio 2020

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.169.000 telespettatori con il 19.2% di share; Storie Italiane ottiene 1.431.000 spettatori con il 19.7% di share nella prima parte e 1.557.000 (19%) nella seconda.

Su Canale5 Mattino Cinque visto 1.170.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e 1.109.000 (15.3%) nella seconda. Uno dei migliori dati della stagione.