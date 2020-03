L’eredità in replica vs Avanti un altro in replica: per Paolo Bonolis ascolti record

Paolo Bonolis continua a non gradire la decisione di Mediaset nel voler mandare in onda le repliche di Avanti un altro ma oggi, alla luce dei dati di ascolti registrati da Canale 5, questa ci sembra una delle scelte maggiormente sensate. Il motivo è molto semplice: quando si tornerà di nuovo a investire in pubblicità, Mediaset avrà modo di mandare in onda le puntate inedite di Avanti un altro che serviranno a coprire diverse settimane della programmazione di Canale 5. Nel frattempo, si potrà pensare ( quando pian piano tutto tornerà alla normalità) di registrare le nuove puntate di Caduta Libera. Situazione differente per Rai 1 che già in questi primi giorni, con le repliche de L’Eredità perde parecchie posizioni ( e probabilmente a breve potrebbe cambiare strategia visti i numeri).

GLI ASCOLTI DEL 24 MARZO 2020: AVANTI UN ALTRO VOLA CON 6 MILIONI DI SPETTATORI

Questo non è il periodo per fare proclami, lo abbiamo giù detto in diverse circostanze. Ma i numeri restano tali e devono essere confermati. In particolare in considerazione del fatto che per Avanti un altro, visto ieri da oltre 6 milioni di spettatori, arrivano numeri record e con le puntate in replica.

La Rai ha scelto di mandare in onda puntate con “il meglio di” tirando fuori tra l’altro puntate anche recenti che il pubblico sembra non aver particolarmente apprezzato.

Vediamo i numeri:

-su Rai1 L’Eredità – Il Meglio di ha ottenuto un ascolto medio di 4.379.000 spettatori (16.5%).

-su Canale 5 Avanti il Primo!segna 4.865.000 spettatori con il 19% di share e Avanti un Altro! 6.055.000 con il 22% di share.

Gli ascolti della fascia pre serale tra l’altro influenzano anche quelli del TG. Ieri Tg 5 in netto recupero sul Tg1 che ha perso invece ascolti ( il programma di Flavio Insinna ha perso almeno 2 milioni di spettatori nella serata di ieri).

Le repliche de L’eredità quindi non funzionano, forse anche perchè è stata scelta la formula della puntata tagliuzzata; forse rimandando in onda magari le puntate del torneo che tanto erano piaciute al pubblico, si potrebbe fare di meglio. Vedremo.