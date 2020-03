E’ di nuovo domenica in giallo su Rai2: la trama dei film di oggi 29 marzo 2020

Rai 2 sceglie di puntare su una serie di tv movie in episodi stile crime. La domenica in giallo torna anche il 29 marzo 2020 con tre nuovi film da non perdere. Oggi vedremo “Mistery 101 – I delitti dell’Elmstead College”, “Darrow & Darow – Una stella insanguinata” e “I Misteri di Emma Fielding – Il Castello Maledetto”.

Scopriamo qualche dettaglio in più con le trame dei film in onda oggi su Rai 2. Si parte alle 14.

Mistery 101 – I delitti dell’Elmstead College : la trama del film di oggi

In “Elmstead College”, poco dopo l’omicidio di Rex, un giovane reporter, scompare anche la sua collega Lacey. Quando iniziano le ricerche della ragazza in prima fila c’è la sua docente di Letteratura, Amy, che per ritrovarla sfodererà il fiuto ereditato dal padre Graham, un’insigne giallista e si avvarrà dell’aiuto dell’assistente Bud. Il Detective Travis però intende indagare sul caso confrontandosi unicamente con la collega Claire e il Capitano Tate, senza le interferenze di nessuno e in particolare di una dilettante come Amy.

Darrow & Darow – Una stella insanguinata: la trama dell’episodio di oggi

In “Darrow & Darow – Una stella insanguinata”, Phoebe è una promettente cantante, ma ha dei problemi con il suo produttore Terry, che si dimostra un uomo molto aggressivo. Decide dunque di abbandonare la sua etichetta discografica e collaborare con un nuovo produttore che tra l’altro è innamorato di lei. Ma la carriera di Phoebe subisce un brusco arresto quando Terry viene trovato morto nel suo studio di registrazione. La sospettata numero uno ovviamente è proprio Phoebe.

I Misteri di Emma Fielding – Il Castello Maledetto : la trama del film di oggi

Nel “I Misteri di Emma Fielding – Il Castello Maledetto” Adelle, esponente della Soprintendenza per i beni culturali, chiede aiuto alla professoressa Fielding, perché nel castello in cui stanno effettuando alcune ricerche, hanno rubato diversi oggetti di valore e vorrebbe che tenesse d’occhio l’archeologo titolare delle ricerche, il professor Thomas Webster. La professoressa si reca al castello e chiede aiuto all’agente Connor. Durante la permanenza al castello, che pare sia stato colpito dal sortilegio di una strega, vengono uccise due persone: il professor Webster e il custode del castello. L’agente Connor e la professoressa condurranno le indagini e scoveranno l’assassino.

E’ di nuovo domenica in giallo su Rai2: la trama dei film di oggi 29 marzo 2020 ultima modifica: da