Alessandro Circiello a La vita in diretta mostra come lavare la spesa per evitare il contagio

Evitare il contagio da coronavirus è il pensiero principale di tutti in questo periodo e anche lavare la spesa diventa importante come ci ricorda Alessandro Circiello a La vita in diretta. Non rendiamo la nostra vita ancora più complicata ma in realtà i consigli dello chef dovremmo seguirli sempre e non solo adesso che il Coronavirus ha cambiato le nostre giornate. Sappiamo bene ormai come bisogna fare la spesa ma una volta tornati a casa pur con tutte le attenzioni magari in tanti ancora commettono errori. Come bisogna lavare gli alimenti per non correre rischi? La spesa la facciamo il meno spesso possibile, tornati a casa dal supermercato o altro negozio togliamo i guanti alla rovescia e li buttiamo nella raccolta indifferenziata, evitiamo anche qui la contaminazione, ricordiamo anche che dobbiamo tutelare chi poi raccoglierà la nostra spazzatura. Laviamo le mani e togliamo gli alimenti come frutta e verdura dai sacchetti della spesa, anche questi ultimi li buttiamo subito.

I CONSIGLI DI ALESSANDRO CIRCIELLO SULLA SPESA DA SISTEMARE IN FRIGO

Il frigo deve ovviamente essere ben pulito, anche i cassetti della frutta e verdura, ma questi non sono nuovi consigli, sono quelli di igiene che dovremmo seguire sempre a prescindere dalla pandemia.

Laviamo bene ciò che abbiamo comprato quindi arance, mele, verdure, ortaggi, laviamo a lungo con l’acqua ma se vogliamo essere più tranquilli usiamo anche i disinfettanti per alimenti come l’Amuchina. Asciughiamo quindi gli alimenti ben puliti che sistemiamo nei cassetti del frigo.

Il consiglio è di disporre sopra gli alimenti la carta da cucina umida, così dureranno più a lungo in frigo. Puliamo il lavello con acqua e detersivo e ricordiamo di fare attenzione ai sacchetti e ai guanti gettati nella spazzatura. Come possiamo notare si tratta di norme di igiene e di sicurezza alimentare che dovremmo seguire sempre e non solo adesso.