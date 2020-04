Nuovi episodi su Rai Yoyo per Peppa Pig: si parte il 20 aprile

La Rai continua a pensare ai più piccini che devono continuare a stare a casa e dovranno farlo da qui a settembre, anche se si spera, che presto si potranno concedere uscite, anche solo per delle brevi passeggiate al parco! In ogni caso dal piccolo schermo arrivano i cartoni che più amano i piccini: Peppa Pig non poteva mancare! Da lunedì 20 aprile, alle 17, saranno in onda le nuove puntate dell’ottava stagione della seguitissima serie inglese che narra la vita quotidiana di una serena famigliola di maialini, composta dalla piccola Peppa, dal suo fratellino George, mamma Pig e papà Pig.

La serie, che si potrà seguire anche su RaiPlay e sull’App RaiPlay Yoyo, prevede appuntamenti nel corso della giornata anche dal lunedì al venerdì alle 8.15, tutti i giorni alle 10.30 (Peppa Pig in English) e alle 23, e la domenica anche alle 15.15.

La serie ormai diventata un cult, è stata trasmessa in 180 paesi e dopo i primi riconoscimenti nel 2005 – Pulcinella Award 2005, Annecy Grand Prize 2005, Bradford Animation Festival Award 2005, Bafta Children’s Awards 2005 e 2011 – ha al suo attivo nomination e premi nei maggiori Festival Internazionali.

NUOVI EPISODI DI PEPPA PIG IN ARRIVO SU RAI YOYO

I nuovi episodi del 2020, mettono in scena con la consueta leggerezza temi e situazioni di grande attualità: Madame Gazzella spiegherà a Peppa e ai suoi piccoli amici quanto è importante una sana prima colazione per fare il pieno di energia e affrontare al meglio la giornata; il signor Patato renderà divertente parlare di alimentazione con un fantasioso quiz su frutta e verdura e Nonno Coniglio troverà una soluzione geniale per consentire alla dottoressa Criceto di mantenersi in forma in uno spazio limitato come il suo ambulatorio. Le invenzioni di Nonno Coniglio sono sempre sorprendenti e insegnano a Peppa e George quante cose si possano costruire con quanto abbiamo in casa, mentre Nonna Pig e le sue amiche, rievocando le gesta dei vichinghi, mostreranno loro quanto possa essere divertente fingere di solcare i mari e rifocillarsi con un bel picnic. Infine, mentre Peppa e la sua amica Susy Pecora immaginano come sarà la vita da grandi, un pezzo di futuro è già davanti ai loro occhi: Papà Pig porta tutta la famiglia a fare un giro su Roger, la sua nuova macchina elettrica che guida da sola, parla e sa perfino esibire agli agenti Panda e Scoiattolo la patente di guida.