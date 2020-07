Maria de Filippi sbarca in Rai per una serata evento con Ferilli e Mannoia

Giornata di presentazione dei palinsesti oggi tra Roma e Milano per la Rai. E il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, pochi minuti fa ha annunciato una notizia di cui va molto fiero che riguarda Maria de Filippi. La conduttrice sarà in Rai a novembre per una serata evento con al suo fianco due grandissime donne dello spettacolo. Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia insieme a Maria de Filippi saranno madrine d’eccezione di una serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. La grande amicizia che lega Sabrina Ferilli a Maria de Filippi avrà di certo dato il là a questa nuova coppia, che si dimostra vincente in Mediaset e lo sarà anche in rai. Al loro fianco una grande donne, oltre che una grande artista, sempre in prima linea quando si parla anche di violenza contro le donne, parliamo appunto di Fiorella Mennoia.

IL 25 NOVEMBRE 2020 SERATA EVENTO CON MARIA DE FILIPPI IN RAI

“Da loro ho avuto una risposta immediata e questo mi emoziona. Sarà l’evento dell’autunno. Ringrazio la De Filippi che ha avuto l’autorizzazione dalla sua azienda per partecipare” ha detto pochi minuti fa in conferenza stampa Stefano Coletta, spiegando di essere davvero molto felice di avere tre donne così di spessore per questa serata dedicata alla violenza contro le donne. La data scelta è quella del 25 novembre 2020.

Il direttore di Rai 1 ha anche aggiunto: “Sto disegnando una Rai 1 valoriale che veicoli messaggi potenti, temi che ho trattato molto a Rai 3. Tengo moltissimo ad un evento che segnerà la storia di questo autunno: il 25 novembre, giorno contro la violenza sulle donne, Rai 1 dedicherà un evento a questo giorno, a questa battaglia“. Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e per la prima volta in Rai, Maria de Filippi sarà la conduttrice, non una “spalla” come successo nel Sanremo di Carlo Conti.

Il ritorno in Rai di Maria de Filippi non apre però le porte a una edizione di Sanremo con la conduttrice Mediaset protagonista. Per il momento è escluso anche se la regina di Mediaset non ha nascosto che se dovesse farlo, al fianco di Sabrina Ferilli e un’altra grande donna come Mara Venier, potrebbe accettare…Sarà questa una prova generale per il dopo Amadeus?