Occhi lucidi, sorrisoni e cellofan per i saluti: Andrea Delogu e Masi si congedano da Vita in diretta estate

Finisce dopo 50 giorni l’avventura di Andrea Delogu e Marcello Masi al timone de La vita in diretta estate. Una edizione fatta di alti e bassi, difficile davvero da condurre. Ma i due protagonisti del programma di rai 1 ce l’hanno messa tutta e dopo una partenza un po’ diesel, hanno iniziato a convincere il pubblico. Gli ascolti non sono stati storici, ma era anche prevedibile. La vita in diretta estate aveva il compito di far distrarre gli italiani, di provarci, ma allo stesso tempo di informare. Il problema è che gli italiani, dopo mesi di reclusione forzata, con ore e ore di tv all’attivo, probabilmente il piccolo schermo lo hanno spento staccando completamente.

LA VITA IN DIRETTA ESTATE SI CHIUDE CON SALUTI E NUOVE EMOZIONI

Un piccolo dubbio ci resta: come sarebbe andata se i due conduttori avessero avuto una edizione dal sapore tipicamente estivo? Andrea Delogu se la sarebbe cavata sicuramente meglio di come ha fatto, a volte ha pagato la sua inesperienza, emozionandosi, lasciandosi prendere dalle storie che raccontava. E anche in questo agosto strano, i due conduttori di Vita in diretta estate hanno avuto il compito difficile di narrare la storia di cronaca più tragica degli ultimi mesi. Lo hanno fatto, ci hanno provato. I collegamenti non erano semplici, gli inviati hanno fatto un lavoro eccellente in giro per tutta l’Italia. Spesso qualche svista c’è stata ma in diretta può anche capitare.

Oggi i saluti con gli occhi lucidi, la vera amicizia nata sul posto di lavoro, la lealtà e l’onestà. Forse in una parola potremmo definire questa edizione di Vita in diretta estate: SINCERA. E non era poco, dopo tutto quello che è successo tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano. “Solo un vero artista come Coletta poteva accoppiarci” ha detto oggi sui titoli di coda Marcello Masi, ringraziando il direttore di Rai 1 per la scelta fatta. E Andrea Delogu ha chiuso con il colpo di scena finale: avvolta da un cellofan ha abbracciato il suo collega e compagno di viaggio, strappandoci l’ennesimo sorriso.

Il 4 settembre quindi ultima puntata de La vita in diretta estate da lunedì 7, vedremo invece Alberto Matano in solitaria. Ma per ora ci resta questo bel ricordo, tutto in un abbraccio, quello sincero tra Marcello e Andrea.