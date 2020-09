E’ sempre mezzogiorno il promo con Antonella Clerici bella addormentata nel bosco (VIDEO)

C’è davvero grandissima attesa per il nuovo programma di Antonella Clerici che come saprete debutterà su Rai 1 il 28 settembre 2020 a mezzogiorno. Qualche giorno di ritardo perchè pare che le maestranze Rai siano ridotte all’osso a causa del covid 19 e lavorare con pochi elementi per una nuova produzione, non sia affatto semplice…E’ sempre mezzogiorno arriverà quindi a fine mese ma Antonella Clerici nel corso di queste settimane ha postato sui social alcuni indizi del suo nuovo programma. Tra questi c’erano anche le immagini di un principe azzurro arrivato nel bosco. E il principe azzurro è il protagonista del promo del programma, nel quale la conduttrice “veste i panni” della bella addormentata nel bosco. Ecco non brilla di fantasia, possiamo dirlo ma è proprio nello stile della Clerici. Un principe azzurro non proprio fascinoso, una bella addormentata con gli stivali ai piedi e un bel piatto di pasta asciutta per ricordarci che è sempre l’ora giusta per gli spaghetti. Anzi è sempre mezzogiorno!

Ma vediamo il promo che tante critiche sta ricevendo sui social.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO ARRIVA IL PROMO DEL NUOVO PROGRAMMA DI ANTONELLA CLERICI

Ecco il video che ci mostra la magia della Clerici che si risveglia grazie al profumo di un buon piatto di pasta!

Promo di #ÈSempreMezzogiorno, il nuovo programma di Antonella Clerici 😍 pic.twitter.com/Y2K2pTQOQn — Cinguetterai (@Cinguetterai) September 11, 2020

Che ne pensate di questo promo ambientato nel bosco con la Clerici nei panni della bella addormentata senza distanziamento sociale? E’ chiaro che entrambi i protagonisti dello spot siano sicuri di non avere il covid 19 ma ormai la nostra ossessione da osservatori ci porta sempre a notare le distanze che non sempre in tv vengono rispettate!

Promo a parte, prima di poter giudicare il nuovo programma di Antonella Clerici servirà del tempo per seguire le prime puntate e capire gli intenti di questo nuovo format che vuole raccontare l’Italia tra ricette, cucina, consigli e chiacchiere in famiglia. Vedremo come andrà.