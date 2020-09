A Verissimo Tomaso Trussardi smentisce Michelle Hunziker sull’inizio del loro amore (Foto)

Che sincerità Tomaso Trussardi a Verissimo, forse anche un po’ stanco di sentirsi ripetere quanto sia stato lento con Michelle Hunziker (foto). La showgirl e conduttrice ha sempre raccontato di Tomaso Trussardi molto timido all’inizio della loro conoscenza, confidando che per darle un bacio ci ha messo tantissimo tempo perché non voleva sbagliare con lei. Mesi di corteggiamento mentre la Hunziker non attendeva altro che oltre alle lunghe chiacchierate e alle cene insieme accadesse anche altro. “Lei ha creato questo mito” in realtà non è così, ha confessato il bel Trussardi e chissà quante volte ne avrà parlato a casa con sua moglie mentre il gossip ripeteva quanto fosse timido Tomaso. “In realtà ci siamo conosciuti e lei è andata subito in tournée”. Si è sempre parlato della sua timidezza ma finalmente arriva a Verissimo la rivincita.

TOMASO TRUSSARDI: “E’ MICHELLE CHE HA VOLTUO CREARE QUESTO MITO”

La Hunziker si è forse convinta che l’uomo di cui si era innamorata fosse così timido e galantuomo ma ecco cosa ha raccontato lui: “Tutte le volte che ci vedevamo lei era con il suo staff”. In pratica Tomaso Trussardi andava a trovarla in giro seguendola nelle sue varie tappe della tournée ma lei era sempre circondata da tante persone. “Michelle bellissima, magnifica, molto espansiva e in più tutte le persone e ovvio che uno si intimidisce ma il primo periodo è stato difficile stare insieme. Però lei ama dire questa cosa ma non è così“. Infatti, aggiunge, che in 4 anni sono andati a convivere, hanno concepito Sole, si sono sposati ed è nata Celeste, davvero per niente lento ma ben altro.

Si definisce un papà pirla perché è del tutto succube delle sue bellissime bambine: “Sono un giochino nelle loro mani, mi fanno quello che vogliono”.