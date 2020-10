Annalisa Minetti ricorda quando ha pensato al suicidio (Foto)

Non si piange addosso Annalisa Minetti, non fa la vittima nemmeno quando accenna al suicidio (foto). Ospite a Oggi è un altro giorno ha raccontato in pochissimi secondi quel momento ma solo per fare comprendere a tutti che se cerca di motivare le persone a reagire e a vivere sempre è perché lei stessa ha superato momenti terribili. E’ un fiume in piena Annalisa Minetti, anche Serena Bortone non riesce a farle molte domande, dice tutto da sola, è evidente il desiderio di aiutare gli altri attraverso la sua esperienza. Se ce l’ha fatta lei ce la possono fare anche gli altri, è un po’ questo il suo messaggio mentre mescola momenti di dolore a quelli di gioia. E’ a 16 anni che ha pensato al suicidio, si è trovata alla finestra e ha pensato di buttarsi di sotto, questo perché è stata davvero vittima, di bullismo e di ogni altro dolore che durante l’adolescenza ha sostituito la gioia. Anche uscire con un ragazzo era difficile, chi avrebbe voluto accompagnarla sapendo di doverle tendere il braccio.

ANNALISA MINETTI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO: “TUTTO QUESTO MI HA FORTIFICATO”

“Tutto mi ha fortificato perché non c’è una alternativa alla vita. La vita è così e noi siamo straordinariamente normali”. Sa che i suoi figli non avranno la sua stessa malattia, è un pericolo scongiurato ma alle mamme che dicono di avere la retinite e di non rischiare ad avere figli dice che è sbagliato.

“Sbagliate perché è un errore non dare la possibilità di nascere. Se mia mamma non mi avesse messo al mondo mi sarei arrabbiata con la vita meravigliosa che ho fatto”. Il suo messaggio è chiaro, la sua forza è evidente ma Serena Bortone chiude rivolgendosi a chi soffre e non riesce ad avere il suo stesso entusiasmo per la vita.