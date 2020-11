Maikel Fonts a Storie Italiane: “Alessandra farà bene con Samuel”

E’ ormai certo: Maikel Fonts non potrà essere protagonista della puntata di Ballando con le stelle del 21 novembre 2020. Niente finale per il ballerino che in questa edizione si è messo in luce al fianco di Alessandra Mussolini ed è rientrato dopo qualche anno di assenza. Nella puntata di Storie Italiane di oggi, Milly Carlucci interviene per provare a spiegare quello che accadrà nella finalissima: è tutto in divenire perchè mancano ancora delle ore alla diretta. Quello che è certo è che Maikel non ci sarà. Alessandra Mussolini per il momento è risultata negativa a tutti i tamponi che ha fatto per cui si potrebbe pensare di vederla in pista al fianco di un altro ballerino, forse Samuel Peron. E’ la stessa Milly Carlucci a confermare che da parte di Ballando con le stelle è stata fatta questa proposta alla Mussolini.

Maikel quindi nella puntata di Storie Italiane di oggi, spiega anche come ha scoperto di avere il covid e quello che si aspetta da questa finalissima. La sua speranza è che Alessandra possa comunque far bene al fianco di un altro maestro.

MAIKEL FONTS POSITIVO AL COVID 19: LE SUE PAROLE A STORIE ITALIANE

“Ho iniziato a sentirmi male domenica e ho subito avvisato Milly e tutta la squadra di Ballando con le stelle per una loro sicurezza. Poi ho fatto due tamponi e sono risultati negativi, al terzo, c’è stato invece il tampone positivo” ha detto Maikel nella diretta di Storie Italiane.

Non ha perso il sorriso Maikel che si mostra nella diretta di Storie Italiane deluso ma anche molto carico e speranzoso del fatto che Alessandra possa far bene al fianco di Samuel Peron: “E’ un grandissimo protagonista, saprà fare molto bene con Alessandra.”

Nella puntata di Storie Italiane è intervenuta anche Alessandra Mussolini che al momento non ha ancora deciso che cosa fare domani sera, avendo davvero pochissime ore per prepararsi.