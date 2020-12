Rai 1 a Natale: la programmazione del 25 dicembre con la messa di Papa Francesco

Come cambia la programmazione di Natale su Rai 1? Nonostante il Natale, la Rai continua a fare informazione in diretta. Per cui al mattino si inizia come sempre con UnoMattina mentre poi la linea passerà a Lorena Branchetti per proseguire poi con la Santa Messa di Natale di Papa Francesco. Il pomeriggio invece, tutti a casa per guardare film con la famiglia in questo giorno di festa!

Ma vediamo nel dettaglio come cambia la programmazione del mattino di Natale in questo 25 dicembre 2020.

Partiamo dal mattino con UnoMattina che viene confermato anche venerdì 25 Natale. La Rai continua a fare informazione in diretta anche a Natale, per cui il contenitore mattutino andrà in onda regolarmente con le ultime news dall’Italia e dal mondo. Non solo, per il giorno di Natale UnoMattina si allunga. Il programma infatti andrà in onda fino alle 10,30. Salta invece Storie Italiane con Eleonora Daniele che torna il 28 dicembre. Al posto di Storie Italiane alle 10,30 andrà in onda una nuova puntata di A sua Immagine. Alle 11 in diretta dalla Basilica di San Pietro la Messa di Natale con Papa Francesco. A seguire sarà trasmesso sempre in diretta il Messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco.

Alle 12,30 andrà in onda il Concerto di Natale da Assisi.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI 1 DI NATALE: IL POMERIGGIO TUTTI I PROGRAMMI IN PAUSA

Niente diretta per Oggi è un altro giorno che si ferma a Natale. Serena Bortone si riposa per poi tornare in onda la settimana successiva. Non salta Il paradiso delle signore regolarmente in onda intorno alle 16. Alle 14, subito dopo il Tg, vedremo Belle e Sebastien. A seguire invece Rai1 presenta Techetechetè Natale con i tuoi – La magia del Natale, attraverso il repertorio delle Teche Rai, ci terrà oggi compagnia come una vera strenna. Grazie ai personaggi più amati, da Renato Zero a Gigi Proietti. Poi vedremo l’amata soap di Rai 1.

Al posto de La vita in diretta, che si ferma sia il 24 che il 25 dicembre 2020, andrà in onda un tv movie natalizio in prima visione. Vedremo infatti Con amore Babbo Natale 1^ Visione RAI . A seguire andrà invece in onda L’eredità che essendo registrato, ci può fare compagnia anche a Natale con Flavio Insinna e i campioni del quiz più amato della tv!

Da non perdere prima de I soliti ignoti, l’appuntamento dopo il Tg1 con Il volo. Da Piazza San Pietro Rai1 presenta Il Volo – Nella splendida cornice di Piazza San Pietro i tre ragazzi de ”Il Volo” eseguiranno alcuni brani natalizi per augurare a tutto il pubblico italiano un Buon Natale.

Buone feste a voi!